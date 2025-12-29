ست الكل وحبيبة قلبي .. هاني رمزي يودع والدته بكلمات موثرة

نَعَى الفنان هاني رمزي والدته التي رحلت عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر رمزي صورًا تجمعه بوالدته، وكتب في رسالة مؤثرة:

«أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا.. مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيّح روحك يا حبيبتي».



نعت نقابة المهن التمثيلية فى بيان لها، والدة الفنان الكبير هاني رمزي، والتى رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء نص البيان: ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.