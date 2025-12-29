وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن

يبحث عدد من المواطنين عن الوظائف الخالية، التي أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية عن إتاحة عدد من فرص العمل الجديدة للشباب والفتيات بإحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك في إطار خطتها لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مستقرة.

وظائف خالية بوزارة النقل

وأكدت وزارة النقل، أن الوظائف المتاحة تتضمن عددا من المميزات التنافسية، من بينها توفير إقامة للمغتربين، وتأمين صحي شامل، وتأمين اجتماعي، إلى جانب رواتب مجزية وحوافز إضافية.

وظائف وزارة النقل 2026

أوضحت وزارة النقل حاجتها إلى تعيين سائقين وسائقات للعمل بإحدى الشركات التابعة لها، وحددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

شروط التقديم على وظائف السائقين

يشترط اجتياز اختبار القيادة الآمنة بنجاح.

يشترط امتلاك رخصة قيادة سارية لمدة لا تقل عن 1 سنة.

يشترط أن تكون الرخصة مهنية.

مميزات وظائف وزارة النقل

توفير سكن للمغتربين.

تحمل الشركة الضرائب والتأمينات الاجتماعية للسائقين.

الحصول على رواتب مميزة.

صرف أرباح سنوية.

توفير زي رسمي خاص بالسائقين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة النقل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب تشغيل عدد من المشروعات القومية الجديدة في قطاعات النقل المختلفة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة برواتب تصل إلى 17000 جنيه

في سياق آخر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى الشركات الكبرى، وذلك ضمن جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

كشفت الوزارة عن إتاحة فرص عمل بشركة رياحين في عدة تخصصات متنوعة، مع توفير مزايا وظيفية وفرص حقيقية للتدرج الوظيفي.

التخصصات المطلوبة

أخصائي تدريب.

أخصائي دعم فني.

أخصائي جودة.

أخصائي تسويق.

أخصائي توظيف.

محاسب.

أمين مخزن.

شروط القبول في الوظائف

الحصول على مؤهل عال.

توافر خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

ألا يزيد سن المتقدم على 35 سنة.

تحديد مقر العمل بمدينة 6 أكتوبر.

المزايا والحقوق الوظيفية

رواتب مجزية تصل إلى 17000 جنيه.

عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا.

إجازة أسبوعية يوم الجمعة.

تأمين طبي واجتماعي.

طريقة التقديم

يتم التقديم من خلال استمارة التوظيف التي أتاحتها وزارة الشباب والرياضة، أو عبر التسجيل على منصة توظيف مصر.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، تناسب مختلف التخصصات والكفاءات، برواتب تصل إلى 12000 جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.