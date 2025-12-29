قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث تاريخي.. الأزهر يسجل المصحف الشريف بالقراءات العشر لأول مرة
لافروف: سنراجع موقفنا التفاوضي مع أوكرانيا بعد استهداف مقر إقامة بوتين
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن

فرص عمل
فرص عمل
محمد غالي

يبحث عدد من المواطنين عن الوظائف الخالية، التي أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية عن إتاحة عدد من فرص العمل الجديدة للشباب والفتيات بإحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك في إطار خطتها لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مستقرة.

وظائف خالية بوزارة النقل

وظائف خالية بوزارة النقل

وأكدت وزارة النقل، أن الوظائف المتاحة تتضمن عددا من المميزات التنافسية، من بينها توفير إقامة للمغتربين، وتأمين صحي شامل، وتأمين اجتماعي، إلى جانب رواتب مجزية وحوافز إضافية.

وظائف وزارة النقل 2026

أوضحت وزارة النقل حاجتها إلى تعيين سائقين وسائقات للعمل بإحدى الشركات التابعة لها، وحددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

شروط التقديم على وظائف السائقين

يشترط اجتياز اختبار القيادة الآمنة بنجاح.
يشترط امتلاك رخصة قيادة سارية لمدة لا تقل عن 1 سنة.
يشترط أن تكون الرخصة مهنية.

مميزات وظائف وزارة النقل

توفير سكن للمغتربين.
تحمل الشركة الضرائب والتأمينات الاجتماعية للسائقين.
الحصول على رواتب مميزة.
صرف أرباح سنوية.
توفير زي رسمي خاص بالسائقين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة النقل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب تشغيل عدد من المشروعات القومية الجديدة في قطاعات النقل المختلفة.

وظائف

وظائف وزارة الشباب والرياضة برواتب تصل إلى 17000 جنيه

في سياق آخر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى الشركات الكبرى، وذلك ضمن جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

كشفت الوزارة عن إتاحة فرص عمل بشركة رياحين في عدة تخصصات متنوعة، مع توفير مزايا وظيفية وفرص حقيقية للتدرج الوظيفي.

التخصصات المطلوبة

أخصائي تدريب.
أخصائي دعم فني.
أخصائي جودة.
أخصائي تسويق.
أخصائي توظيف.
محاسب.
أمين مخزن.

شروط القبول في الوظائف

الحصول على مؤهل عال.
توافر خبرة من 1 إلى 3 سنوات.
ألا يزيد سن المتقدم على 35 سنة.
تحديد مقر العمل بمدينة 6 أكتوبر.

المزايا والحقوق الوظيفية

رواتب مجزية تصل إلى 17000 جنيه.
عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا.
إجازة أسبوعية يوم الجمعة.
تأمين طبي واجتماعي.

وظائف

طريقة التقديم

يتم التقديم من خلال استمارة التوظيف التي أتاحتها وزارة الشباب والرياضة، أو عبر التسجيل على منصة توظيف مصر.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، تناسب مختلف التخصصات والكفاءات، برواتب تصل إلى 12000 جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.

وظائف وظائف خالية وظائف خالية بوزارة النقل وزارة النقل فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

بالصور

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد