حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
براتب ١٧ ألف جنيه.. وظائف خالية للشباب بتلك التخصصات

محمد غالي

يبحث عدد كبير من الشباب عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها شركة كبرى عن إتاحة عدد من الوظائف الخالية برواتب تصل إلى 17000 جنيه، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة.

 في إطار جهود الدولة المستمرة لخفض معدلات البطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل، حيث تشمل هذه الفرص عددا من التخصصات المتنوعة، مع توفير مزايا تنافسية وفرص حقيقية للتدرج والتطور الوظيفي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستقرة ودخل مناسب للشباب.

وظائف

وظائف وزارة الشباب والرياضة 

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن توفير فرص عمل جديدة بشركة رياحين في عدة تخصصات، ضمن برامجها الداعمة لتشغيل الشباب.

التخصصات المطلوبة
تشمل الوظائف المتاحة التخصصات التالية.
أخصائي تدريب.
أخصائي دعم فني.
أخصائي جودة.
أخصائي تسويق.
أخصائي توظيف.
محاسب.
أمين مخزن.

شروط القبول

حددت الوزارة عددا من الشروط للقبول في الوظائف، من بينها الحصول على مؤهل عال، وتوافر خبرة تتراوح من 1 إلى 3 سنوات، وألا يزيد السن على 35 سنة، مع تحديد مقر العمل بمدينة 6 أكتوبر.

المزايا والحقوق الوظيفية
يحصل المقبولون في هذه الوظائف على رواتب مجزية تصل إلى 17000 جنيه، مع عدد ساعات عمل 8 ساعات يوميا، وإجازة أسبوعية يوم الجمعة، إلى جانب تأمين طبي واجتماعي.

طريقة التقديم
يتم التقديم من خلال استمارة التوظيف التي أتاحتها وزارة الشباب والرياضة، أو عبر التسجيل على منصة توظيف مصر.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص


في سياق متصل، يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن فرص العمل التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، حيث تم الإعلان عن وظائف خالية تناسب مختلف التخصصات والكفاءات برواتب تصل إلى 12000 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم سوق العمل وتشغيل الشباب.

وظائف محاسبة برواتب تصل إلى 12000 جنيه


أعلنت شركة طنبو فود عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب تكاليف للعمل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
واشترطت الشركة توافر خبرة من 3 إلى 5 سنوات، وأن يتراوح السن بين 25 و32 سنة، مع الحصول على مؤهل عال تجارة شعبة مالية، دون تمييز بين الذكور والإناث.
ويتراوح الراتب الأساسي بين 10000 و12000 جنيه، إضافة إلى حوافز تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، بنظام عمل يوم كامل.

مميزات الوظيفة
تشمل المزايا بدل تغذية مادي، واحتساب الوقت الإضافي، إلى جانب تأمينات صحية واجتماعية.

مهام محاسب التكاليف
تسجيل وتصنيف التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
إعداد الموازنات والتقارير الشهرية والسنوية.
تحليل هوامش الربح وتقديم توصيات للإدارة.
دعم اتخاذ القرار وتحديد أسعار المنتجات.
مراقبة الإنتاج ونفقات التشغيل.

وظائف خدمة عملاء ومبيعات
أعلنت شركة الصافي عن حاجتها لشغل وظيفة مسؤول خدمة عملاء لفروع ما بعد البيع لصيانة الهواتف المحمولة بمنطقة شبرا القاهرة، بخبرة تتراوح من 1 إلى 5 سنوات، وسن من 22 إلى 30 سنة، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي والحصول على مؤهل عال، ويتراوح الراتب بين 6500 و8500 جنيه.
كما أعلنت الشركة عن وظيفة مسؤول مبيعات داخلية للعمل بمحافظة الجيزة، بخبرة من 1 إلى 10 سنوات، وسن من 22 إلى 30 سنة، وبراتب يتراوح من 6000 إلى 10000 جنيه، مع توفير مواصلات أو بدل مواصلات، وتأمينات صحية واجتماعية.

وظائف

70 فرصة عمل جديدة للصيادلة


تواصل وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص توفير فرص عمل جديدة، حيث تم الإعلان عن 70 فرصة عمل للصيادلة للعمل بصيدليات عامة ومصانع أدوية بعدد من المحافظات.
وأوضحت الوزارة أن مجموعة صيدليات مصر أعلنت حاجتها إلى 40 صيدلي من الحاصلين على بكالوريوس صيدلة بخبرة أو بدون خبرة، بالإضافة إلى 30 مساعد صيدلي من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، للعمل بفروع المجموعة بمحافظة القليوبية.
كما أعلنت شركة ديفارت لاب للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان عن حاجتها إلى 10 صيادلة للعمل في مجالي الإنتاج والرقابة على الجودة، و5 صيادلة في مجال الأبحاث والتطوير R&D.
وأشارت وزارة العمل إلى احتياج شركة أمان للصناعات الطبية بمدينة بدر والعبور إلى 5 صيادلة للعمل بوظيفة مراقب جودة.
وأكدت الوزارة أن الرواتب المقررة للصيادلة تبدأ من 11000 جنيه، مع إتاحة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل أو التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

