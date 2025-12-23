قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن فرص العمل المتاحة التي اعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع القطاع الخاص حيث تم الاعلان عن وظائف خالية تناسب مختلف التخصصات والكفاءات برواتب تصل الى 12 الف جنيه وذلك في اطار جهود الدولة لتشغيل الشباب ودعم سوق العمل.

وظائف

وظائف محاسبة برواتب تصل الى 12 الف جنيه

واعلنت شركة طنبو فود، عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب تكاليف للعمل بمدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتشترط الوظيفة خبرة متوسطة من 3 الى 5 سنوات وان يتراوح السن بين 25 و32 سنة دون تمييز بين الذكور والاناث مع الحصول على مؤهل عال تجارة شعبة مالية.
ويتراوح الراتب الاساسي من 10 الاف الى 12 الف جنيه بالاضافة الى حوافز من 500 الى 1000 جنيه مع نظام عمل يوم كامل.

مميزات الوظيفة


بدل تغذية مادي
احتساب الوقت الاضافي
تامينات صحية
تامينات اجتماعية

مهام محاسب التكاليف


تسجيل وتصنيف التكاليف المباشرة وغير المباشرة
اعداد الموازنات والتقارير الشهرية والسنوية
تحليل هوامش الربح وتقديم توصيات للادارة
دعم اتخاذ القرار وتحديد اسعار المنتجات
مراقبة الانتاج ونفقات التشغيل

وظائف خدمة عملاء ومبيعات

واعلنت شركة الصافي عن وظيفة مسؤول خدمة عملاء فروع ما بعد البيع لصيانة الهواتف المحمولة بشبرا القاهرة بخبرة من سنة الى 5 سنوات وسن من 22 الى 30 سنة مع اجادة استخدام الحاسب الالي والحصول على مؤهل عال ويتراوح الراتب من 6500 الى 8500 جنيه.

كما اعلنت الشركة عن وظيفة مسؤول مبيعات داخلية موبايلاتي بمحافظة الجيزة بخبرة من سنة الى 10 سنوات وسن من 22 الى 30 سنة وبراتب من 6000 الى 10000 جنيه مع توفير مواصلات او بدل مواصلات وتامينات صحية واجتماعية.

وظائف

70 فرصة عمل جديدة للصيادلة

وتواصل وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص توفير فرص عمل جديدة حيث تم الاعلان عن 70 فرصة عمل للصيادلة للعمل بصيدليات عامة ومصانع ادوية بعدد من المحافظات.

واوضحت الوزارة ان مجموعة صيدليات مصر اعلنت حاجتها الى 40 صيدلي من الحاصلين على بكالوريوس صيدلة بخبرة او بدون بالاضافة الى 30 مساعد صيدلي من الحاصلين على مؤهل متوسط او فوق متوسط للعمل بفروع المجموعة بمحافظة القليوبية.

كما اعلنت شركة ديفارت لاب للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان عن حاجتها الى 10 صيادلة في مجالي الانتاج والرقابة على الجودة و5 صيادلة في مجال الابحاث والتطوير R&D.

واشارت وزارة العمل ايضا الى احتياج شركة امان للصناعات الطبية بمدينة بدر والعبور الى 5 صيادلة للعمل بوظيفة مراقب جودة.

واكدت الوزارة ان الرواتب المقررة للصيادلة تبدأ من 11000 جنيه مع اتاحة التقديم من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العمل او التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

وظائف الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025


بالتزامن مع ذلك يواصل المواطنون البحث عن الوظائف الشاغرة التي اعلنتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بعد فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية والتخصصية ضمن وظائف الهيئة لعام 2025 وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية في اطار خطة الدولة لاستقطاب الكفاءات والخبرات المؤهلة.

وظائف فرص العمل وزارة التضامن الاجتماعي وظائف خالية العمل

