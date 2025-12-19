قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ضمن وظائف الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025.

 وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية، في إطار خطة الدولة لدعم الكفاءات واستقطاب خبرات مهنية مؤهلة لشغل مناصب قيادية وإشرافية وتخصصية داخل قطاعات الهيئة المختلفة.

وظائف

الوظائف المتاحة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025

تضمنت الوظائف المعلنة عددا من المناصب القيادية، من بينها الوظائف مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الإدارة العامة للإجراءات والتوصيف الهندسي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات،كما شملت رئيس الإدارة المركزية للمخازن، ورئيس الإدارة المركزية للمبيعات.

ومدير عام الإدارة العامة للتقييم ودراسة السوق، مدير عام الإدارة العامة للبيع، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المخازن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المخازن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المخزون، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المشتريات، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المشتريات، مدير عام الإدارة العامة للإسكان الإداري، مدير عام الإدارة العامة للسيارات، إلى جانب مدير عام فرع الهيئة بالإسكندرية.


وتعكس هذه الوظائف اتساع نطاق الاختصاصات داخل الهيئة والحاجة إلى كوادر تمتلك خبرات متخصصة في مجالات الخدمات الحكومية والمشتريات والمخازن والرقابة.

الموعد النهائي للتقديم

آخر موعد لتلقي طلبات التقديم هو 6 يناير 2026، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بشروط وضوابط التقديم والمواعيد المقررة لضمان قبول الطلبات. ودعت الهيئة الراغبين في التقدم إلى مراجعة المستندات المطلوبة بدقة والتأكد من استكمالها وتقديمها بالشكل الصحيح.

وظائف

 

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية المستندات اللازمة للتقديم، والتي تشمل استيفاء نموذج الترشح المرفق بالإعلان، وتقديم ملف ورقي أصلي يحتوي على المستندات المطلوبة وفقا للترتيب المحدد، بالإضافة إلى 6 نسخ ورقية وأسطوانة مدمجة تتضمن المستندات بصيغة PDF.


وتشمل المستندات المطلوبة 7 صور شخصية حديثة، و7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية، ونموذج شغل الوظيفة، وبيان حالة وظيفية معتمد، وبيان إنجازات سابقة، ومستندات تثبت المهارات والقدرات والدورات التدريبية، وشهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، والذي يعد من العناصر الأساسية في تقييم المتقدمين.

الوظائف المتاحة الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025 الوظائف المعلنة الوظائف الهيئة العامة للخدمات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

الجلاش الحلو

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد