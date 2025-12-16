العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تستقر في انتظار المتداولين لتقرير الوظائف

سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية آداءً مستقراً، وسط ترقب المتداولين لصدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر وسلسلة من البيانات الاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.02%، أي 11 نقطة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، بينما زادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 0.1%.

في ختام تداولات وول ستريت، يوم الاثنين، تراجعت المؤشرات الأميركية مع استمرار الضغوط على أسهم الشركات الرئيسية في قطاع الذكاء الاصطناعي، فيما يتأهب المستثمرون لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.

انخفض مؤشر السوق العام ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق بنسبة 0.16%، مسجلاً 6.816.51 نقطة بعد أن بدأ الجلسة على ارتفاع.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 41 نقطة، مغلقاً عند 48.416.74 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضاً بنسبة 0.6%، مسجلاً 23.057.413 نقطة.

وأثّرت بعض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي سلبًا على أداء السوق العام خلال جلسة تداول يوم الاثنين. وانخفضت أسهم شركتي برودكوم وأوراكل بأكثر من 4% لكل منهما. كما تكبّدت شركات أخرى، مثل مايكروسوفت خسائر أيضاً.

في هذا الإطار، قال ديفيد واغنر، رئيس قسم الأسهم في شركة أبتوس كابيتال أدفايزرز، لشبكة CNBC: "يبدو أن الجميع يكرهون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي حالياً، وهذا أمر لا شك فيه. لكنني أرى أن السوق سيظل مدفوعاً بالتركيز السائد فيه، أي الشركات السبع الكبرى، وذلك بسبب مبدأ أساسي أعتقد أن السوق لا يزال يقلل من شأنه، ألا وهو الرافعة التشغيلية التي تتمتع بها هذه الشركات".

وأضاف: "طالما تحقق نمو في الإيرادات، ستواصل هذه الشركات توسيع هوامش أرباحها، وستجني عوائد قوية في العام المقبل".

قد تُحدد التقارير الاقتصادية اتجاه السوق خلال الأسبوع المقبل. من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. وقد تأخر صدور هذه التقارير بسبب إغلاق الحكومة الأميركية في الخريف.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم شركة فاكت سيت أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر زيادة قدرها 40 ألف وظيفة مقارنةً بالشهر السابق، وهو ما يُمثل انخفاضاً ملحوظاً عن 119 ألف وظيفة أُضيفت في سبتمبر.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في وقت لاحق من الأسبوع، يوم الخميس.