الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الكهرباء يتفقد مركز خدمة عملاء هندسة كهرباء شرم الشيخ

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

 قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى هندسة كهرباء شرم الشيخ، تفقد خلالها مركز خدمة العملاء، ومركز تقديم الخدمات لذوي الهمم وكبار السن، ومركز خدمة المستثمرين، وتم تفقد المنطقة الذكية والتي يستطيع من خلالها المشترك الحصول على الخدمات دون تدخل العنصر البشرى، وشملت الزيارة تفقد مشروع إنشاء مركز التحكم فى شبكات التوزيع فى قطاع جنوب سيناء "مركز تحكم شرم الشيخ" و الذى يضم فى نطاقه الجغرافى (11) محطة محولات و(30) لوحة توزيع جهد متوسط و(468) خلية (مغذيات دخول وخروج) و(2805) محول و(139) وحدة ربط حلقية ذكية (SRMU) وذلك بإستخدام نظام التحكم المتقدم فى شبكات التوزيع (ADMS ) ونظام المعلومات الجغرافية ( GIS).

استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حول خطة العمل لتأمين التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى نطاق عمل محافظة جنوب سيناء، سيما مدينة شرم الشيخ، وكذلك توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية السياحية، وكذلك أهمية مركز التحكم الذى يربط منظومة توزيع الكهرباء فى جنوب سيناء، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على جودة واستقرار واستمرارية التيار الكهربائي ومتابعة الأعطال والتصدى المسبق للعطل المحتمل ومتابعة الشبكة، وناقش الدكتور عصمت القائمين على العمل فى إجراءات السلامة والصحة المهنية وخطط التأمين والطوارئ وكذلك معدلات الطاقة المباعة والمشتراة وخفض الفقد ومعدلات التحصيل وغيرها من مجريات العمل، ودور مركز خدمة المستثمرين فى تسهيل التعامل مع مستثمري المدينة والتأكيد على العمالة المدربة وذات الكفاءة العالية والمجهزة للتعامل والرد علي كافة الاستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة.

اختتم الدكتور محمود عصمت الزيارة بعقد لقاء مع العاملين، ناقش خلاله أهمية تقديم الخدمات بجودة عالية ودورهم فى نقل صورة معبرة عن خطة التحديث والتطوير الذى يشهدها قطاع الكهرباء ، وكذلك اهمية الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية السياحية فى مدينة شرم الشيخ، مشددا على الالتزام وعدم التهاون فى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والجودة فى تقديم الخدمات الكهربائية، مؤكدا، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة، موضحا مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع فى إطار ترشيد الاستهلاك ومنع الهدر وتعظيم العوائد وتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة مركز التحكم

بالصور

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
