البروفة الأخيرة لـ أمم إفريقيا .. منتخب مصر يهزم نيجيريا 2-1 ودياً

حقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.

وبدأ اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

وحصل لاعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

ونفذت رمية تماس طولية لصالح نيجيريا حاول مصطفى محمد تشتيت الكرة لكنها كادت أن تدخل شباك منتخب مصر لينقذها الشناوي ببراعة في الدقيقة 40.

ودفع حسام حسن بـ صلاح محسن وأسامة فيصل ومحمد حمدي ومحمد شحاته ومصطفي شوبير، بدلاً من أحمد فتوح وزيزو ومصطفي محمد وإمام عاشور ومحمد الشناوي في الدقيقة 70.

وجاء تشكيل المنتخب على نحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود صابر - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن.



