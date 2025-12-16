موعد ومكان الامتحان الإلكتروني لوظائف مصلحة الطب الشرعي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان عقد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معاون طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن المسابقة التي أُعلن عنها في 29 سبتمبر الماضي شملت شغل (44) وظيفة معاون طبيب شرعي، إلى جانب مسابقة أخرى لشغل (17) وظيفة حرفي، حيث تم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 حتى 28 أكتوبر 2025.

وأكد الجهاز أن الامتحانات الإلكترونية ستُعقد وفقًا للمواعيد المحددة لكل متقدم، والمعلنة على صفحة الاستعلام الخاصة به على الموقع الإلكتروني.

وشدد على ضرورة التزام المتقدمين بكافة التعليمات والإرشادات المنشورة على بوابة الوظائف الحكومية، لمتابعة التفاصيل الخاصة بالامتحان وضمان حسن سيره.