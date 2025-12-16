قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
اجتماع تشاورى لمتحدثي الخارجية المصرية والصينية
المحرومون من أمم افريقيا.. 9 منتخبات لم يسبق له الظهور في الكان
اقتصاد

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

ذهب
ذهب
وكالات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الرئيسية التي قد تؤثر على توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في العام الجديد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليصل إلى 4284.89 دولاراً للأونصة.

 في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 4318.20 دولاراً للأونصة.

وسجل الذهب مكاسب تجاوزت 64% منذ بداية العام، محطماً عدداً من المستويات القياسية، ليصبح أحد أفضل الأصول أداءً في عام 2025.

في المقابل، تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوياته في شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء.

وكان الفدرالي الأميركي قد خفّض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في تصويت شهد انقساماً، لكنه أشار إلى احتمال التوقف عن إجراء مزيد من التخفيضات في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح آفاق سوق العمل.

ويُسعّر المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 76% لقيام الاحتياطي الفدرالي بخفض إضافي مماثل في اجتماعه المقرر في يناير كانون الثاني، فيما يتوقع بعض المتعاملين تنفيذ خفضين، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ومن المنتظر أن يوفر تقرير الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

وسيصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الثلاثاء تقريري التوظيف المجمّعين لشهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، بعد تأخير طويل، غير أن التقريرين سيفتقران إلى عدد من التفاصيل الرئيسية نتيجة الإغلاق الحكومي الذي حال دون جمع بعض البيانات، بما في ذلك معدل البطالة لشهر أكتوبر تشرين الأول.

ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الارتفاع في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 63.60 دولاراً للأونصة، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 64.65 دولاراً يوم الجمعة، قبل أن تنهي الجلسة على انخفاض حاد.

وارتفعت الفضة بنسبة 121% منذ بداية العام، مدفوعة بتراجع المخزونات، وقوة الطلب الصناعي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة.

كما صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1797 دولاراً، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% ليسجل 1561.94 دولاراً للأونصة.



 

ذهب سوق محلي مصانع

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

