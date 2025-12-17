بعد رحيل نيفين مندور مختنقة داخل شقتها.. كيف تنقذ نفسك وأسرتك عند حدوث حريق

رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء، الفنانة نيفين مندور، بسبب اختناقها من دخان حريق اندلع داخل شقتها السكنية بمدينة الإسكندرية، وأعادت مأساة وفاة الفنانة نيفين مندور، من دخان حريق اشتعل داخل منزلها، حوادث الحرائق المنزلية إلى الواجهة، فمع تكرار هذه الحوادث، تتجدد الأسئلة حول أسباب اندلاع الحرائق، وحجم الخسائر التي تخلّفها، ومدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة التي قد تنقذ أرواحًا قبل الممتلكات.

النجاة من الحريق تعتمد على الالتزام بالارشادات

عند اندلاع الحريق، تصبح الثواني الفاصلة بين النجاة والخطر حاسمة، وغالبًا لا تكون قوة النيران هي السبب الرئيسي لفقدان الأرواح، بل الذعر وسوء التصرف أو الجهل بقواعد السلامة الأساسية.

ولا تعتمد النجاة من الحريق على الحظ، بل على الوعي وسرعة التصرف والاستعداد المسبق، مع الالتزام بالإرشادات التي قد يحوّل مواجهة الحريق من مأساة محتملة إلى موقف يمكن تجاوزه بأقل الخسائر، ويحمي الأرواح قبل فوات الأوان.

15 نصيحة أساسية للنجاة من الحريق وتأمين المنزل

تعد الحرائق من أكثر الحوادث المفاجئة التي تحصد الأرواح وتدمّر الممتلكات في دقائق معدودة، ولا تكمن خطورتها فقط في النيران، بل في الأدخنة السامة التي تؤدي إلى الاختناق وفقدان الوعي خلال وقت قصير، ما يجعل فرص النجاة ضعيفة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة ووعي، إلا أن هناك ارشادات تساهم في النجاة وفقا لما أكده خبراء الحماية المدنية:

ـ تحلَّ بالهدوء فورًا

الذعر يُعطّل التفكير السليم، بينما الهدوء يساعد على اتخاذ القرار الصحيح بسرعة.

ـ أطلق إنذارًا أو نادِ على الموجودين

التنبيه المبكر يزيد فرص الخروج الآمن لجميع أفراد المنزل.

ـ اقطع مصدر الغاز والكهرباء إن أمكن

إذا كان الوصول آمنًا، فإن فصل المصادر يقلل من سرعة انتشار النيران.

ـ استخدم طفاية الحريق بالطريقة الصحيحة

وجّه الطفاية إلى قاعدة اللهب وليس إلى الأعلى، ولا تحاول المواجهة إذا كان الحريق خارج السيطرة.

ـ لا تستخدم المياه مع الحرائق الكهربائية

المياه قد تؤدي إلى صعق كهربائي وتفاقم الخطر.

ـ انخفض أسفل مستوى الدخان

الدخان السام يرتفع لأعلى، والزحف على الأرض يقلل من استنشاقه.

ـ غطِّ الأنف والفم بقطعة قماش مبللة

يساعد ذلك على تقليل تأثير الدخان مؤقتًا وتحسين القدرة على التنفس.

ـ لا تستخدم المصاعد نهائيًا

المصاعد قد تتوقف أو تمتلئ بالدخان، والسلالم هي الخيار الآمن.

ـ أغلق الأبواب خلفك دون إحكام

إغلاق الأبواب يبطئ انتشار النار والدخان داخل الشقة.

ـ حال اشتعال الملابس.. توقّف، انبطح، تدحرج

الركض يزيد اشتعال النيران، بينما هذه الخطوات تقللها بسرعة.

ـ اتجه إلى أقرب مخرج آمن

لا تضيع وقتًا في محاولة إنقاذ المتعلقات الشخصية.

ـ اطلب النجدة فور الخروج

اتصل بالحماية المدنية ولا تحاول العودة إلى الداخل لأي سبب.

ـ ركّب كواشف الدخان داخل المنزل

الإنذار المبكر قد يمنحك دقائق ثمينة تنقذ حياتك.

ـ افحص التوصيلات الكهربائية والأجهزة دوريًا

الوقاية تبدأ بالصيانة المنتظمة وتجنب الأحمال الزائدة.

ـ ضع خطة هروب للأسرة وتدرّب عليها

معرفة مسار الخروج مسبقًا تقلل الارتباك وتزيد فرص النجاة.

ـ لا تقفز من أعلى

عدم محاولة القفز من الطوابق العليا إذا ما حوصرت بلهب أو دخان

ثلاث طرق لمكافحة الحريق

كشف خبراء الدفاع المدني، عن طرق إطفاء الحريق، حيث أنه لإطفاء أي نوع من أنواع الحرائق يجب إزالة عامل من العوامل الأربعة التي تسبب الحريق وهى الوقود والأكسجين، والحرارة، والتفاعل الكيميائى، ولإخماد الحريق يجب التخلص من أحد هذه العناصر.

أولا.. تجويع الحريق، وتعتمد هذه الطريقة على نقص المادة الصلبة، بالتالي لا يجد الأكسجين ما يتفاعل معه حتى مع وجود الحرارة، بالتالي (يجوع) الحريق فينطفئ بعد نفاذ المادة الصلبة التي أشعلها بالفعل، وكذلك عن طريق نقل كافة المواد القابل للاشتعال من مكان الحريق ومحاولة إبعاد النيران عن مكان تجمع المواد القابلة للإشتعال قدر الإمكان إن كان ذلك ممكناً.

ثانياً.. خنق الحريق، وتعتمد هذه الطريقة على منع إمداد الأكسجين إليه، وبالتالي تنقطع سلسلة التفاعل عند إنتهاء الأكسجين الموجود في محيط الحريق فينطفئ اللهب، ويكون عادة بإحلال ثاني أكسيد الكربون محل الأكسجين أو استخدام محاليل كيميائية أخرى.

ثالثاً.. تبريد الحريق، هنا يتم التركيز على سحب عنصر الحرارة من سلسلة التفاعل، وذلك عن طريق تبريد المادة المشتعلة بالماء الذي يمتص الحرارة الزائدة، حتى إذا وصل لمرحلة الغليان وتحول إلى بخار ماء، مما يساعد على إطفاء الحريق وذلك عن طريق طرد الأكسجين من سلسلة التفاعل، بالتالي يختنق الحريق وينطفئ مع الوقت.

كما ذكر تقرير، القواعد العامة لإطفاء الحرائق، فإذا كان فى الأماكن المفتوحة يجب أن تكافح الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسها، وفى الأماكن المغلقة يجب مكافحة الحريق بحيث يكون المهرب خلف من يكافح والحريق أمامة، والابتعاد عن الحريق بحوالى 3 - 5 أمتار، والبدء بالمكافحة من الأمام للخلف، حرك الطفاية لليمين واليسار أثناء المكافحة، ومن أسفل إلى أعلى، ولا تترك مكان الحريق قبل التأكد من إطفاؤه.