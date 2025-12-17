شبهة جنائية.. وفاة نيفين مندور تثير الجدل ومساعدتها توجه الاتهام إلى زوجها

أعلن الفنان شريف إدريس صباح اليوم وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور، بطلة فيلم «اللي بالي بالك»، إثر حريق هائل اندلع داخل منزلها بالإسكندرية، وأسفر عن مصرعها في موقع الحادث.

ونعاها إدريس عبر حسابه على «فيسبوك»، معبّرًا عن حزنه العميق وداعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويمنح أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. وحتى الآن، لم تُصدر السلطات أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحريق أو مواعيد تشييع الجثمان والعزاء.

بدايات نيفين مندور ومسيرتها الفنية

ولدت نيفين مندور في 28 نوفمبر 1972، وبدأت مشوارها الفني منذ الصغر من خلال المسرح المدرسي، ثم استمرت في العمل المسرحي الجامعي قبل التخرج.

قدمت أول بطولة سينمائية لها عام 2003 في فيلم «اللي بالي بالك» بشخصية «فيحاء»، وشاركت البطولة مع النجم محمد سعد، محققة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ما جعلها من الوجوه الفنية اللافتة للنظر.

رغم هذا النجاح، اختفت نيفين عن الساحة الفنية لمدة ست إلى ثماني سنوات، قبل أن تعود بمشاركات محدودة في السينما والتلفزيون، حيث كان مسلسل «مطعم تشي توتو» عام 2006 آخر أعمالها التلفزيونية قبل أن تختفي مجددًا عن الأضواء. ومع ذلك، تركت بصمة واضحة لدى الجمهور رغم قصر مسيرتها الفنية.

الابتعاد عن الأضواء والوقائع القانونية

مرّت حياة نيفين مندور ببعض الأزمات القانونية؛ ففي 12 مارس 2013، ألقت الشرطة المصرية القبض عليها برفقة شخصين وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وأُفرج عنها بكفالة مالية، دون صدور أحكام نهائية. كما تعرّضت لواقعة مشابهة عام 2016 بنفس التهمة، لكنها اعتبرت هذه الأحداث «موضوعًا قديمًا ومغلقًا».

وعن ابتعادها عن الفن، أوضحت الفنانة أن هذا لم يكن اعتزالًا، بل رغبة في الابتعاد عن الأضواء بعد الأزمات، مشيرة إلى استعدادها لقبول أي عمل فني جيد يُعرض عليها، مؤكدة حرصها على الخصوصية دون التخلي عن شغفها بالفن.

كما سبق لها أن صرحت أن سبب ابتعادها عن الوسط الفني بعد نجاح فيلم «اللي بالي بالك» كان لرعاية والدتها المريضة، وموازنة شعورها بالخوف بعد النجاح المبكر مع سعادتها الفنية، وفق نصيحة والدها بعدم العودة إلى العمل الفني بشكل مكثف.

تفاصيل وفاة نيفين مندور وظروف الحريق

في صباح اليوم، اندلع حريق في شقة نيفين مندور بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، أسفر عن وفاتها نتيجة الاختناق بالدخان قبل وصول فرق الإسعاف.

وأكد أحد الجيران أن الحريق اندلع في الطابق الرابع من الشقة، وأنها كانت مع زوجها والخادمة في المنزل، لكنها كانت الوحيدة التي فارقت الحياة.

وأضاف الجار: "توفيت بسبب حريق في شقتها، اندلع في السابعة صباحًا، تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الاختناق".

شبهة جنائية محتملة واتهامات

أدلت مساعدة الفنانة الراحلة بتصريحات مثيرة حول وفاة نيفين، حيث اتهمت زوجها بالتسبب في الحريق للإستيلاء على أموالها، مطالبة السلطات بالتحقيق.

وقالت المساعدة: "ما كانش فيه حد غيره معاها في البيت.. إزاي تموت وهو قاعد في البيت"، مؤكدة أنها تواصلت مع الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لمتابعة القضية، ووصفته بأنه "شخص انتهازي".

الفنانة نيفين مندور، رغم قصر مسيرتها الفنية وابتعادها لفترات طويلة عن الأضواء، تركت أثرًا بارزًا في السينما والتلفزيون المصريين، وحققت نجاحًا جماهيريًا من خلال أعمالها مثل «اللي بالي بالك» و«راجعلك يا إسكندرية» و«مطعم تشي توتو».

وقد جاءت وفاتها بشكل مأساوي إثر الحريق، لتغلق حياة فنية وشخصية مليئة بالتحديات والنجاحات والانكسارات، تاركة ذكرى حية في قلوب جمهورها وزملائها في الوسط الفني.