قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شبهة جنائية.. وفاة نيفين مندور تثير الجدل ومساعدتها توجه الاتهام إلى زوجها

شبهة جنائية.. وفاة نيفين مندور تثير الجدل ومساعدتها توجه الاتهام إلى زوجها
شبهة جنائية.. وفاة نيفين مندور تثير الجدل ومساعدتها توجه الاتهام إلى زوجها
إسراء عبدالمطلب

أعلن الفنان شريف إدريس صباح اليوم وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور، بطلة فيلم «اللي بالي بالك»، إثر حريق هائل اندلع داخل منزلها بالإسكندرية، وأسفر عن مصرعها في موقع الحادث.

ونعاها إدريس عبر حسابه على «فيسبوك»، معبّرًا عن حزنه العميق وداعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويمنح أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. وحتى الآن، لم تُصدر السلطات أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحريق أو مواعيد تشييع الجثمان والعزاء.

نيفين مندور

بدايات نيفين مندور ومسيرتها الفنية

ولدت نيفين مندور في 28 نوفمبر 1972، وبدأت مشوارها الفني منذ الصغر من خلال المسرح المدرسي، ثم استمرت في العمل المسرحي الجامعي قبل التخرج. 

قدمت أول بطولة سينمائية لها عام 2003 في فيلم «اللي بالي بالك» بشخصية «فيحاء»، وشاركت البطولة مع النجم محمد سعد، محققة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ما جعلها من الوجوه الفنية اللافتة للنظر.

رغم هذا النجاح، اختفت نيفين عن الساحة الفنية لمدة ست إلى ثماني سنوات، قبل أن تعود بمشاركات محدودة في السينما والتلفزيون، حيث كان مسلسل «مطعم تشي توتو» عام 2006 آخر أعمالها التلفزيونية قبل أن تختفي مجددًا عن الأضواء. ومع ذلك، تركت بصمة واضحة لدى الجمهور رغم قصر مسيرتها الفنية.

الابتعاد عن الأضواء والوقائع القانونية

مرّت حياة نيفين مندور ببعض الأزمات القانونية؛ ففي 12 مارس 2013، ألقت الشرطة المصرية القبض عليها برفقة شخصين وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وأُفرج عنها بكفالة مالية، دون صدور أحكام نهائية. كما تعرّضت لواقعة مشابهة عام 2016 بنفس التهمة، لكنها اعتبرت هذه الأحداث «موضوعًا قديمًا ومغلقًا».

وعن ابتعادها عن الفن، أوضحت الفنانة أن هذا لم يكن اعتزالًا، بل رغبة في الابتعاد عن الأضواء بعد الأزمات، مشيرة إلى استعدادها لقبول أي عمل فني جيد يُعرض عليها، مؤكدة حرصها على الخصوصية دون التخلي عن شغفها بالفن. 

كما سبق لها أن صرحت أن سبب ابتعادها عن الوسط الفني بعد نجاح فيلم «اللي بالي بالك» كان لرعاية والدتها المريضة، وموازنة شعورها بالخوف بعد النجاح المبكر مع سعادتها الفنية، وفق نصيحة والدها بعدم العودة إلى العمل الفني بشكل مكثف.

تفاصيل وفاة نيفين مندور وظروف الحريق

في صباح اليوم، اندلع حريق في شقة نيفين مندور بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، أسفر عن وفاتها نتيجة الاختناق بالدخان قبل وصول فرق الإسعاف. 

وأكد أحد الجيران أن الحريق اندلع في الطابق الرابع من الشقة، وأنها كانت مع زوجها والخادمة في المنزل، لكنها كانت الوحيدة التي فارقت الحياة.

 وأضاف الجار: "توفيت بسبب حريق في شقتها، اندلع في السابعة صباحًا، تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الاختناق".

شبهة جنائية محتملة واتهامات

أدلت مساعدة الفنانة الراحلة بتصريحات مثيرة حول وفاة نيفين، حيث اتهمت زوجها بالتسبب في الحريق للإستيلاء على أموالها، مطالبة السلطات بالتحقيق. 

وقالت المساعدة: "ما كانش فيه حد غيره معاها في البيت.. إزاي تموت وهو قاعد في البيت"، مؤكدة أنها تواصلت مع الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لمتابعة القضية، ووصفته بأنه "شخص انتهازي".

الفنانة نيفين مندور، رغم قصر مسيرتها الفنية وابتعادها لفترات طويلة عن الأضواء، تركت أثرًا بارزًا في السينما والتلفزيون المصريين، وحققت نجاحًا جماهيريًا من خلال أعمالها مثل «اللي بالي بالك» و«راجعلك يا إسكندرية» و«مطعم تشي توتو». 

وقد جاءت وفاتها بشكل مأساوي إثر الحريق، لتغلق حياة فنية وشخصية مليئة بالتحديات والنجاحات والانكسارات، تاركة ذكرى حية في قلوب جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

نيفين مندور اللي بالي بالك فيحاء محمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف

سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

انتخابات التطبيقيين

بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

النقل السياحي

ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد