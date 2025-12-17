ماتت مخنوقة.. القصة الكاملة لمصرع الفنانة نيفين مندور في حريق شقتها في العصافرة

لقيت الفنانة نيفين مندور مصرعها إثر حريق في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ماعلمت من الأسرة.

وكشف أحد الجيران للفنانة نيفين مندور، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية صباح اليوم تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في الواقعة، وظروف الحريق الذي أودى بحياتها.

وقال جار الراحلة، و أحد شهود العيان، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الفنانة نيفين مندور كانت تعاني من مشكلات صحية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكون حال دون قدرتها على النجاة فور اندلاع الحريق، موضحًا أن الدخان الكثيف كان هو العنصر الأبرز في الحادث، وليس ألسنة اللهب.

وأضاف الشاهد أن الجيران فوجئوا بتصاعد الدخان بكثافة من داخل الشقة، مؤكدًا أن الدخان كان يخرج من باب الشقة ومنور العقار، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع صعوبة تحديد مصدر النيران في البداية.

وأشار إلى أن رائحة الحريق وطبيعة الدخان أوحت بوجود مواد سريعة الاشتعال داخل الشقة، مثل البلاستيكيات أو المواد الصناعية، موضحًا أن هذا النوع من الحرائق غالبًا ما لا تظهر فيه النيران بشكل واضح في البداية، لكنه يُنتج كميات كبيرة من الدخان الخانق، وهو ما يُعد الأخطر في مثل هذه الوقائع.

وأوضح الجار أن الحرائق الناتجة عن اشتعال مواد بلاستيكية أو كيماوية تستغرق وقتًا أطول في الاشتعال الكامل، لكنها تتسبب في تصاعد دخان كثيف قد يؤدي إلى الاختناق خلال دقائق، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يتوافق مع ما جرى داخل شقة الفنانة الراحلة.

وأكد أنه لم يشاهد الفنانة نيفين مندور قبل اندلاع الحريق أو أثناء محاولة الخروج من الشقة، مرجحًا أنها كانت داخل المسكن وقت انتشار الدخان، ولم تتمكن من الاستغاثة أو مغادرة المكان بسبب حالتها الصحية.

وأضاف أن الفنانة كانت تقيم بمفردها داخل الشقة، ولا يقطن معها أحد، وهو ما صعّب من عملية إنقاذها في الدقائق الأولى للحادث، حتى تم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، إلا أن النيران والدخان كانا قد التهما الشقة بالكامل.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعصافرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، فيما عُثر على جثمان الفنانة نيفين مندور داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعاين النيابة العامة شقة الفنانة نيفين مندور عقب وفاتها إثر حريق اندلع بالشقة الكائنة ببرج الاخلاص بالعصافرة صباح اليوم الاربعاء.

