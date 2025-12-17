قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم
مشهد شتوي مميز.. أمطار خفيفة وسحب كثيفة تكسو قمم جبال سانت كاترين

ايمن محمد

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مختلف أنحاء المدينة، تزامنًا مع تكوّن سحب كثيفة غطّت قمم  جبال سانت كاترين، في مشهد شتوي مميز يعكس طبيعة المنطقة الجبلية الفريدة.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري الأمطار الخفيفة والسحب الكثيفة التي غلّفت جبال سانت كاترين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على قمة جبل سانت كاترين، التي تنخفض فيها الحرارة أحيانًا إلى ما دون الصفر.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين والدليل البدوي، إن أمطارًا خفيفة سقطت على الدير والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى استمرار تدفق السياح والزائرين القادمين لزيارة الدير وصعود قمة جبل موسى، رغم الأجواء الباردة.

من جانبه، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن الأمطار التي شهدتها المدينة خفيفة وغير مؤثرة، لافتًا إلى أن المدينة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تقلبات جوية. وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض ليلًا في بعض الأحيان إلى ما دون الصفر، خاصة على قمة جبل موسى، داعيًا المواطنين والزائرين إلى توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة.

