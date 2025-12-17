مشهد شتوي مميز.. أمطار خفيفة وسحب كثيفة تكسو قمم جبال سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مختلف أنحاء المدينة، تزامنًا مع تكوّن سحب كثيفة غطّت قمم جبال سانت كاترين، في مشهد شتوي مميز يعكس طبيعة المنطقة الجبلية الفريدة.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري الأمطار الخفيفة والسحب الكثيفة التي غلّفت جبال سانت كاترين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على قمة جبل سانت كاترين، التي تنخفض فيها الحرارة أحيانًا إلى ما دون الصفر.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين والدليل البدوي، إن أمطارًا خفيفة سقطت على الدير والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى استمرار تدفق السياح والزائرين القادمين لزيارة الدير وصعود قمة جبل موسى، رغم الأجواء الباردة.

من جانبه، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن الأمطار التي شهدتها المدينة خفيفة وغير مؤثرة، لافتًا إلى أن المدينة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تقلبات جوية. وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض ليلًا في بعض الأحيان إلى ما دون الصفر، خاصة على قمة جبل موسى، داعيًا المواطنين والزائرين إلى توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة.