محافظ الجيزة يفتتح مبنى علاج الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبو النمرس المركزي

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مبنى علاج الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبوالنمرس المركزي وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بنطاق حي جنوب الجيزة ومركز ومدينة أبوالنمرس، اليوم الأربعاء.

وخلال الافتتاح، أشاد المحافظ بحجم الإنجاز الذي تم بالمبنى الجديد، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 50 مليون جنيه، ويتكون من 5 طوابق، ويضم 35 ماكينة غسيل كلوي جديدة، ليرتفع إجمالي طاقة القسم إلى 62 ماكينة غسيل كلوي، إلى جانب محطة لمعالجة المياه، وعيادة لاستقبال المرضى، وصيدلية لصرف مستلزمات الغسيل الكلوي، فضلًا عن توسعات بقسم الجراحة بإضافة 3 غرف عمليات لتقديم خدمات جراحية جديدة.

كما شهد المحافظ إطلاق قسم الصيدلة الإكلينيكية لمبادرة «عيشها بصحة» لرفع وعي مرضى الغسيل الكلوي، مثمنًا جهود الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وحرصه على تطوير منظومة الصحة بالمحافظة، وتوفير الدعم الكافي للمنشآت الصحية، ومدها بمختلف التجهيزات والأجهزة والمعدات اللازمة لسد احتياجات القطاع الصحي، بما أسهم في تحقيق التحسين المستمر لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على مستشفيات المحافظة.



واستمع المحافظ إلى شرح من مدير المستشفى حول أبرز الإنجازات التي تم تنفيذها ضمن خدمات المستشفى منذ بداية العام، والتي شملت: توسعة قسم الرعاية المركزة للكبار بإضافة 4 أسرة، وتنفيذ شبكة غازات طبية شاملة، وإنشاء خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر، وإنشاء وتجهيز قسم التعقيم المركزي، وتجديد مغسلة المستشفى، وتحديث شبكة الصرف الخارجي، وجارٍ رفع كفاءة الشبكة الداخلية، إلى جانب تطوير قسم العلاج الطبيعي بإضافة أجهزة التنبيه الكهربي والموجات فوق الصوتية، وتطوير قسم الأشعة بإضافة أجهزة (DR) و(Mammogram)، ودعم قسم الجراحة بجهاز الأشعة المتحرك (C-ARM)، فضلًا عن تطوير معمل التحاليل الطبية بتحديث جهاز غازات الدم، وإضافة جهاز لقياس أملاح الدم.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، والدكتور فادي عبدالعظيم مدير مستشفى أبوالنمرس المركزي.