نقيب الأطباء يحذر من العشوائية في زيادة أعداد طلاب الطب
كبار السن من الرجال والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بالمطرية.. صور
المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة: حريصون على التعاون مع الأزهر وتوسيع مبادرات الدمج
بيدفعوا رشاوى.. القبض على أنصار مرشح بالشرابية
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
محافظ دمياط: تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم

زينب الزغبي

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، فتح اللجان الانتخابية بجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب وذلك بالدائرة الثانية،  وجاء ذلك خلال ترؤسه للجنة متابعة الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

واطمأن الشهابى على فتح اللجان فى موعدها أمام الناخبين ، وانطلاق عملية التصويت، مؤكدًا مجددًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال عملية الادلاء بأصواتهم، وناشد المواطنين بالدائرة الثانية بالنزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة بهذا الاستحقاق الدستورى.

وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق جولة الاعادة اليوم وغدًا بالدائرة الثانية التى تشمل مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو بعدد ٨٠ مركزا انتخابيا و ٩٣ لجنة فرعية تم تجهيزها لاستقبال نحو ٥١٤٨٢٠ ناخبا وناخبة.

دمياط محافظ دمياط انتخابات مركز

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

استمرار جولات التفتيش والمتابعة على المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية للأوقاف

أذكار المساء كاملة.. لا تفوت أدعية النبي حصنك من كل مكروه

الجامع الأزهر: حرمة النفس البشرية مطلقة ولا تقتصر على المسلمين

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

