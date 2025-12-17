محافظ دمياط: تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، فتح اللجان الانتخابية بجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب وذلك بالدائرة الثانية، وجاء ذلك خلال ترؤسه للجنة متابعة الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

واطمأن الشهابى على فتح اللجان فى موعدها أمام الناخبين ، وانطلاق عملية التصويت، مؤكدًا مجددًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال عملية الادلاء بأصواتهم، وناشد المواطنين بالدائرة الثانية بالنزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة بهذا الاستحقاق الدستورى.

وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق جولة الاعادة اليوم وغدًا بالدائرة الثانية التى تشمل مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو بعدد ٨٠ مركزا انتخابيا و ٩٣ لجنة فرعية تم تجهيزها لاستقبال نحو ٥١٤٨٢٠ ناخبا وناخبة.