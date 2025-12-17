إقبال كبار السن على لجان الرحامنة بدمياط للتصويت في الإعادة

شهدت لجان دمياط منذ صباح اليوم، إقبالا نسبيا من قبل الناخبين على مختلف اللجان ، حيث أن محافظة دمياط بها 93 لجنة فرعية و 80 مركزاً انتخابي لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 514820 ناخبا وناخبة ممن لهم الحق في التصويت في جولة الإعادة .

شهدت لجان قرية الرحامنة التابعه لمركز فارسكور ، إقبالا كبيرا من الناخبين ، خاصه من السيدات وكبار السن، الذين كانوا حريصين على التواجد من الصباح أمام اللجنه للإدلاء باصواتهم، وشهدت اللجنه ازدحام كبير خاصة من كبار السن .

وعلى صعيد آخر، تشهد لجان قرية الزرقا وكفرسعد ، إقبالا نسبيا من قبل الناخبين.

