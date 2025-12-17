قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جبران يبحث تنظيم وتشغيل العمالة المصرية عبر مسارات قانونية وآمنة بإيطاليا

وزير العمل ونظيرته الإيطالية
وزير العمل ونظيرته الإيطالية

واصل وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، اليوم الأربعاء ، حيث عقد لقاءً ثنائيًا مع مارينا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية ،بحضور بسام راضي سفير مصر في روما.. وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لتنظيم وتشغيل العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي، بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين... حضر اللقاءات قيادات من اتحاد الصناعات الإيطالية ود. محمود حمزاوي مدير مكتب السيد الوزير ، ورئيس مكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي ، والملحق التجارى محمد وهبة..

خلال اللقاء، استعرض الجانبان مقترح مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين بشأن تنظيم وتسهيل إجراءات دخول وتشغيل المواطنين المصريين في سوق العمل الإيطالي، من خلال مكتب تشغيل محلي (المركز المصري الإيطالي) يقوم الجانب الإيطالي بإنشائه في مصر، ويضم عدد (2) من الخبراء الإيطاليين يتم تعيينهما من وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية...وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم تدفق العمالة المصرية إلى سوق العمل الإيطالي بما يضمن: التأكد من الكفاءات المهنية واللغوية للعامل المصري وفقًا لاحتياجات المهن المطلوبة في السوق الإيطالي،وتحقيق الاستقرار في سوق العمل الإيطالي من خلال التحقق من جدية أصحاب الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية، وذلك عبر مكتب التمثيل العمالي المصري بالقنصلية المصرية في إيطاليا وبالتنسيق مع الجهات الإيطالية المختصة، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية وعدم تنصل أصحاب الأعمال من التزاماتهم، وكذلك التعاون مع المركز المصري الإيطالي لإنشاء قاعدة بيانات بوزارة العمل المصرية للعمال المصريين المسافرين للعمل في إيطاليا،وتسهيل اندماج العمالة المهاجرة في المجتمع الإيطالي عبر وحدة التوجيه ما قبل المغادرة التابعة لوزارة العمل المصرية، وتعريف العمال بقوانين العمل الإيطالية وطبيعة المعيشة هناك..ومناقشة وضع آليات لحصول العامل المصري على عدم ممانعة من وزارة العمل المصرية – لحين تفعيل دور المركز المصري الإيطالي – كوثيقة داعمة لاستكمال إجراءات التأشيرة بالقنصلية الإيطالية في مصر...كما تناول اللقاء مناقشة اتفاقية التأمينات الاجتماعية المقترحة من الجانب المصري، والتي جرى مراجعتها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية...وشهد اللقاء أيضًا مناقشة وضع آلية فعّالة للتواصل بين مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ومعهد التأمينات والمعاشات الإيطالي (INPS) بشأن مستحقات العمال المصريين، وبحث إمكانية تحديد نقطة اتصال (Contact Person) لتيسير التواصل.

وفي مجال التدريب المهني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون لتطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل المصرية بما يتوافق مع المعايير الإيطالية والأوروبية، وبما يضمن اعتماد شهادات التدريب المصرية في إيطاليا، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يسهل اندماجها في سوق العمل الإيطالي وفقًا للمعايير الدولية... كما تم بحث التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية باعتباره من المعايير الأساسية للعمل اللائق، من خلال اقتراح تنفيذ مشروع توأمة بين إدارات السلامة والصحة المهنية في وزارتي العمل بالبلدين لتبادل الخبرات، إلى جانب توأمة بين المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر وأحد المراكز المتخصصة في إيطاليا، لتطوير برامج التدريب وآليات تقييم المخاطر وبيئة العمل بما يتوافق مع المعايير الأوروبية والإيطالية، وبما يسهم في إعداد العمالة المصرية المسافرة للعمل بإيطاليا على أسس مهنية آمنة ومستدامة... ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على تنظيم الهجرة العمالية الآمنة، وفتح مسارات قانونية للتشغيل بالخارج، وتعزيز الشراكات الدولية بما يدعم فرص العمل اللائق للكوادر المصرية ويحقق التنمية المشتركة.

وزير العمل محمد جبران العمالة المصرية فرص عمل بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد