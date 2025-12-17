خالد أبو بكر: قيمة محمد صبحي الكبيرة تفرض عليه مسؤولية اختيار كلماته

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الفنان محمد صبحي اسم كبير وقيمة مصرية وعربية لا يمكن التقليل منها، لكن هذه القيمة نفسها تفرض مسؤولية أكبر عند اختيار الكلمات، لأن ما يقوله لا يُحسب عليه وحده بل يُحسب على الجميع.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القضية لا علاقة لها بـفيلم أم كلثوم أو بتقييم فني أو بخلافات بين أطراف، موضحًا أن الحديث يدور فقط حول جملة بعينها كُتبت ثم عُدلت، مشددًا على أن المشكلة في المعنى والدلالة وليس في النوايا المعلنة بعد ذلك.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن المجتمع المصري أصبح منقسمًا إلى فرق في كل شيء، وهو أمر خطير، مؤكدًا أن النقد حق مشروع للجميع، وأن البشر جميعًا يُصيبون ويُخطئون مهما كانت مكانتهم، لكن النقد يجب أن يكون منضبطًا ولا يمس كرامة الآخرين أو أرضهم.

واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أمله في أن يتم احتواء الأمر في إطاره الصحيح، إما باعتذار واضح عن الجملة محل الجدل أو بتوضيح صريح للمقصود، داعيًا إلى ضبط المفردات عند الحديث عن الآخرين، لأننا كثيرًا ما نغضب عندما تُمس كرامتنا أو يُساء إلى أرضنا.