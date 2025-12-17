أكرم السعدني يدافع عن محمد صبحي: كبير القامة وعظيم المقام

علّق الكاتب أكرم السعدني علي ازمة الهجوم على الفنان الكبير محمد صبحي، في الفترة الأخيرة.

وكتب أكرم السعدني، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قائلا : «كبير القامة عظيم المقام.. محمد صبحي لا يُلقى بالحجر إلا المثمر من الشجر»، في إشارة واضحة إلى أن الانتقادات لا تُوجَّه إلا لأصحاب التأثير والقيمة.



وهاجم الفنان محمد صبحي فيلم الست قائلا:" أنا بلوم على تلميذتى منى زكى، اللى بفتخر بيها وبحبها، أنها تقع فى مثل هذه الوقيعة.

وأضاف محمد صبحي: «أنا اشتغلت وأنا فى إعدادى ببيع تذاكر حفلات أم كلثوم كنت بشوف احترام الناس ليها، طلعوا عليها أنها بخيلة لكن مفيش أكرم من أم كلثوم».

وتابع محمد صبحي: هناك مؤامرة كبيرة على مصر، غير المؤامرات اللى إحنا عارفينا من أعدائنا، فى مؤامرات لضرب الفن، وضرب أسطورة الريادة المصرية، الريادة المصرية ده تاريخ، مش عايزين نكسر، إحنا الأوائل لأنها حقيقة تاريخية»