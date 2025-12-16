عمرو أديب: محمد صبحي بينتقم من فيلم "الست" عشان موضوع السواق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفنان محمد صبحي بينتقم من فيلم "الست" عشان يغطي على مشكلة السواق اللي جري وراه في العربية، فقرر يعمل فقاعة عشان تنسى موضوع السواق.

وتابع عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر": أستاذ محمد، الناس مش هتنسى موضوع السواق، وفيلم "الست" سيظل شامخا مستمرا قويا، عيب أما فنان زيك تفهم في الفن والصناعة، طب انت عملت ايه قريب من ده، ومتى كنت طرف في عمل ضخم زي ده.

وأضاف: متجيش تكسر مقاديف ناس قعدت سنين تعد للفيلم، انقد الناس ولا تنتقم منهم، وبالمناسبة هيئة الترفية تدعم الفيلم ولم تتدخل في اختيار القائمين عليه.