أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس| فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4813 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5720 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6537 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45760 جنيها.



الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.49 جنيه للبيع و47.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.86 جنيه للبيع، و55.69 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.79 جنيه للبيع، 63.59 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.



انخفاض درجات الحرارة وأمطار على معظم المحافظات

وفي سياق متصل،أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة منخفض في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

أوضحت غانم، خلال مداخلة للقناة الأولى، أن:

العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 20 درجة مئوية.

الصغرى تصل إلى 12 درجة، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلًا.

المدن الجديدة تسجل 10 درجات، وشمال الصعيد بين 7 و8 درجات.

سقوط الأمطار

سيناء والسواحل الشمالية الشرقية: أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا.

الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق البحر الأحمر: فرص لأمطار خفيفة.

نشاط الرياح والملاحة البحرية

أشارت غانم إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

أقل درجات الحرارة اليوم

سانت كاترين: العظمى 11 درجة والصغرى درجة واحدة فقط.