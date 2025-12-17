قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس| فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعا 17 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

الذهب


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4813 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5720 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6537 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45760 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.49 جنيه للبيع و47.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.86 جنيه للبيع، و55.69 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.79 جنيه للبيع،  63.59 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.


انخفاض درجات الحرارة وأمطار على معظم المحافظات 
وفي سياق متصل،أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة منخفض في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة
أوضحت غانم، خلال مداخلة للقناة الأولى، أن:

العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 20 درجة مئوية.

الصغرى تصل إلى 12 درجة، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلًا.

المدن الجديدة تسجل 10 درجات، وشمال الصعيد بين 7 و8 درجات.

سقوط الأمطار
سيناء والسواحل الشمالية الشرقية: أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا.

الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق البحر الأحمر: فرص لأمطار خفيفة.

نشاط الرياح والملاحة البحرية
أشارت غانم إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

أقل درجات الحرارة اليوم
سانت كاترين: العظمى 11 درجة والصغرى درجة واحدة فقط.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار حالة الطقس الذهب والدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الناخبين امام اللجان بجنوب سيناء

جنوب سيناء تُعيد الاقتراع وسط جاهزية كاملة.. المحافظ يتابع الانتخابات لحظة بلحظة

شبهة جنائية.. وفاة نيفين مندور تثير الجدل ومساعدتها توجه الاتهام إلى زوجها

شبهة جنائية.. وفاة نيفين مندور تثير الجدل ومساعدتها توجه الاتهام إلى زوجها

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد