رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
نتنياهو: نواصل استخراج الغاز واقتصاد إسرائيل ضمن الأفضل عالميا

نتنياهو : نواصل استخراج الغاز واقتصادنا ضمن الأفضل عالمياً
نتنياهو : نواصل استخراج الغاز واقتصادنا ضمن الأفضل عالمياً
رينال عويضة

 أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تضع ملف استخراج الغاز الطبيعي من المياه الإقليمية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشدداً على أن هذه الثروات الطبيعية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قوة إسرائيل السياسية والاقتصادية.

 وفي تصريحات نقلتها صحيفة "النهار العربي"، أوضح نتنياهو أن العمليات التشغيلية في حقول الغاز بالبحر المتوسط تسير بوتيرة متسارعة، ليس فقط لتأمين الاحتياجات المحلية، بل لتعزيز مكانة إسرائيل كمصدر إقليمي ومورد حيوي للطاقة إلى الأسواق العالمية، وخاصة أوروبا التي تبحث عن بدائل مستقرة.

وفي الجانب الاقتصادي، زعم نتنياهو أن الاقتصاد الإسرائيلي يُعد من بين "الأفضل في العالم"، مشيراً إلى أن الإدارة المالية والاقتصادية لحكومته نجحت في تجاوز التحديات العالمية الكبرى. واعتبر أن الاستقرار الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية يعود إلى السياسات التي تتبعها حكومته في تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاع التكنولوجيا الفائقة، مؤكداً أن القوة الاقتصادية هي التي تمنح إسرائيل القدرة على تمويل احتياجاتها الأمنية والعسكرية دون التأثير على مستوى معيشة المستوطنين، وهو ما يضعها في مراكز متقدمة عالمياً من حيث النمو والقدرة على الصمود أمام الأزمات.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية واسعة وضغوطاً اقتصادية متزايدة بسبب تكلفة الحروب والعمليات العسكرية المستمرة، إلا أنه حاول من خلال هذا الخطاب توجيه رسائل طمأنة للداخل والخارج حول متانة النظام المالي الإسرائيلي. 

ويرى مراقبون أن الربط بين استخراج الغاز وقوة الاقتصاد يهدف إلى التأكيد على أن إسرائيل تمتلك موارد سيادية تجعلها في غنى عن الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية، كما يسعى من خلالها إلى تعزيز صورته كـ "حارس للاقتصاد" في ظل التوترات السياسية والأمنية الراهنة التي تعصف بالمنطقة.

وعلى صعيد التحليل، يرى خبراء أن ادعاءات نتنياهو حول كون الاقتصاد الإسرائيلي "الأفضل في العالم" قد تواجه تشكيكاً من قبل المؤسسات الدولية التي رصدت تراجعاً في بعض التصنيفات الائتمانية لإسرائيل مؤخراً نتيجة الصراع الطويل. ومع ذلك، يظل ملف الغاز هو "الورقة الرابحة" التي يلوح بها نتنياهو دائماً، حيث تمثل حقول مثل "لوياثان" و"كاريش" مصدراً ضخماً للدخل القومي، وتمنح تل أبيب نفوذاً جيوسياسياً في منطقة شرق المتوسط، وهو ما يحاول نتنياهو استثماره لتخفيف الضغوط الدبلوماسية الدولية عليه، معتبراً أن الطاقة هي المفتاح الذي سيضمن لإسرائيل مكاناً ثابتاً في خارطة الاقتصاد العالمي المستقبلي.

ختاماً، تمثل هذه التصريحات محاولة لإبراز القوة الذاتية في وقت تشهد فيه المنطقة تقلبات حادة، حيث يصر نتنياهو على أن المسار الاقتصادي لبلاده يسير في اتجاه صعودي رغم كل المعوقات. 

ويبقى التحدي الحقيقي أمام هذه الادعاءات هو مدى قدرة الاقتصاد الفعلي على تحمل تبعات التصعيد العسكري المستمر، وهل سيظل الغاز الطبيعي كافياً لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع قطاعات أخرى مثل السياحة والزراعة، وهي الأسئلة التي ستجيب عنها مؤشرات الربع القادم من العام المالي.


 

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

دونالد ترامب

الزغبي: حصار ترامب لناقلات النفط الفنزويلية يمهد لمواجهة بحرية قد تشمل روسيا وإيران

محافظ الغربية

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

