اقتصاد

نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات مدينة العلمين الجديدة، في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال بالمواقع.

رافقه خلالها، المهندس محمد زهير، معاون نائب رئيس الهيئة، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية.

الالتزام بالجداول الزمنية المحددة

اوضح رئيس الجهاز ان مساعد نائب رئيس الهيئة استهل جولته بتفقد الكمبوند السكني مزارين – فيلات مزارين آيلاند (زون G3)، حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب المتبقية، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتحسين المظهر العام للموقع.

كما وجه بتكثيف العمالة بالموقع، والإسراع في إنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، والانتهاء من اعمال الهارد سكيب بطريق (14)، واستكمال النواقص والخامات المطلوبة بالفيلات، إلى جانب تفقد جودة التشطيبات الداخلية استعدادًا لتسليم الوحدات للعملاء.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالزون بلغت 92%، مؤكدًا أن الأعمال تسير بوتيرة متقدمة، كما تفقد منطقة عمارات AP13 وAP16، حيث وجه بسرعه استكمال التوريدات والتركيبات الناقصة، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية والتشطيبات الداخلية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضغط البرامج التنفيذية، مؤكدًا أنه لا توجد أي رفاهية للوقت.

كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب، ورفع المخلفات والتشوينات فورًا، ووضع الخامات في أماكنها المخصصة، مع تكثيف العمالة والعمل على مدار الساعة.

وخلال تفقد أعمال التشطيبات الداخلية، شدد على تلافي جميع الملاحظات الفنية، والانتهاء من أعمال الدهانات، والهاندريلات، والمداخل، والاهتمام بجودة التشطيبات، مؤكدًا ضرورة محاسبة الشركات المتقاعسة، وإسناد الأعمال إلى شركات أخرى أكثر كفاءة حال التقصير في العمل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز تتراوح ما بين 70% إلى 75%.

وفي سياق متصل، تفقد نائب رئيس الهيئة مشروع الحي اللاتيني – زون (4)، حيث شدد على زيادة معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني، وتكثيف العمالة والمعدات، والعمل على مدار 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات محاسبة صارمة وسحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة.

كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تسوية الموقع، وإزالة المخلفات والتشوينات، واستكمال مداخل الجراجات، وممرات البلازا، وأعمال اللاندسكيب والهارد سكيب، وتحسين المظهر الجمالي للمشروع، مؤكدًا أن أولوية المرحلة الحالية هي تسليم الوحدات للعملاء.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالحي اللاتيني بلغت 80% بزُون (4).

اضاف رئيس الجهاز ان نائب رئيس الهيئة واصل جولته بتفقد مشروع المدينة التراثية – الجزء الأول والثاني شمال البلازا، حيث شدد نائب رئيس الهيئة على الالتزام بأعلى معايير الجودة، وسرعة استكمال الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع تكثيف الأعمال، والانتهاء من أعمال الهارد سكيب واللاندسكيب، والاهتمام بنظافة الموقع وتحسين المظهر الجمالي العام للمشروع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالجزء الأول بلغت 96%، بينما بلغت 60% بالجزء الثاني.

مشروع "ديارنا"

وفي ختام الزيارة، تفقد نائب رئيس الهيئة مشروع “ديارنا”، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي شملت الانتهاء من تنفيذ الأساسات بعدد من العمارات، إلى جانب أعمال البنية التحتية، وأعمال تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية المحيطة بالمشروع.

وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف العمالة والمعدات، والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال باقي مراحل الإنشاء وفق أعلى معايير الجودة، نظرًا لأهمية المشروع ضمن الخطة العمرانية لمدينة العلمين الجديدة.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المتابعة تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإلتزام بالجداول الزمنية وتسليم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

مدينة العلمين الجديدة اللاندسكيب الحي اللاتيني مشروع ديارنا الطرق

