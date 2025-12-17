قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم

القسم الخارجي

أكد المستشار الألماني فريدرش ميرتس أن الدعم العسكري الذي قدمته ألمانيا ودول أخرى لإسرائيل عبر العقود الماضية كان عاملاً حاسمًا في بقاء الدولة الإسرائيلية، قائلا: لو لم نقدم نحن وغيرنا هذا الدعم العسكري لإسرائيل، لما كانت الدولة موجودة اليوم".

وجاء تصريح ميرتس بالتزامن مع إعلان صحيفة "إسرائيل اليوم" عن أكبر صفقة أسلحة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، حيث وقعت إسرائيل وألمانيا اتفاقية لتزويد الأخيرة بمنظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى «السهم 3»، بقيمة تتجاوز 6.7 مليار دولار (حوالي 20 مليار شيكل).

وتعد هذه الصفقة دفعة كبيرة لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية والاقتصاد المرتبط بها.

ووفقًا للصحيفة، جرى تسليم المنظومة للقوات الجوية الألمانية خلال حفل رسمي في قاعدة جوية جنوب برلين، بعد توقيع الصفقة رسميًا في سبتمبر 2023. وتعد هذه الخطوة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى التي ينشر فيها نظام الدفاع هذا خارج إسرائيل والولايات المتحدة، كما أنها المرة الأولى التي تُشغّله دولة أخرى بشكل مستقل.

حاليًا، تم نشر المنظومة في قاعدة هولزدورف الجوية شرق ألمانيا، على بعد نحو 120 كيلومترًا جنوب برلين، مع خطط لنشرها لاحقًا في مواقع إضافية لتعزيز منظومة الدفاع الجوي الألمانية.

