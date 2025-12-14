قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
توقيف مصري و3 مغاربة.. ألمانيا تحبط هجوما محتملا على سوق لعيد الميلاد

أحبطت السلطات الألمانية مخططًا إرهابيًا استهدف أحد أسواق عيد الميلاد في ولاية بافاريا جنوب البلاد، بعد توقيف خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في التخطيط لهجوم بدوافع إسلاموية، بحسب ما أعلنته الشرطة والادعاء العام، السبت.

وأفاد البيان الرسمي بأن الموقوفين هم رجل مصري يبلغ من العمر 56 عامًا، وثلاثة مغاربة تتراوح أعمارهم بين 22 و30 عامًا، إضافة إلى مواطن سوري يبلغ 37 عامًا.

 وتمت عمليات التوقيف، الجمعة، قبل عرضهم على قاضي التحقيق في اليوم التالي، حيث تقرر إبقاؤهم قيد الاحتجاز.

ووفقًا للتحقيقات، يشتبه بأن المتهم المصري دعا داخل أحد المساجد إلى تنفيذ هجوم عبر اقتحام سوق لعيد الميلاد باستخدام سيارة، بهدف قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الزوار.

وأضافت السلطات أن المتهمين المغاربة أبدوا موافقتهم على تنفيذ الهجوم، فيما قام المتهم السوري بتشجيعهم ودعم الفكرة.

وأكد الادعاء العام أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود «دافع إسلاموي» وراء المخطط، في حين لا تزال الملابسات الكاملة قيد البحث.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية قد كشفت تفاصيل أولية عن القضية قبل الإعلان الرسمي عنها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء ألمانيا، خاصة في أسواق عيد الميلاد، بعد هجوم مماثل وقع العام الماضي في مدينة ماغديبورغ، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب تحسبًا لأي تهديدات محتملة.

