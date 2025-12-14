محافظ كفر الشيخ يناقش سبل مواجهة ظاهرة الكلاب الحرة والوقاية من السعار

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة آليات التعامل العلمي والآمن مع ظاهرة الكلاب الحرة.

يأتي هذا في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية صحة المواطنين والوقاية من مرض السعار، مع مراعاة الجوانب البيئية والإنسانية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة - مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بديوان المحافظة.

وناقش الاجتماع دراسة إقامة شلاتر مخصصة لإيواء الكلاب الحرة، وتوفير سيارات مجهزة لنقلها بشكل آمن، إلى جانب تدريب فرق الطب البيطري على أحدث الأساليب العلمية في التعامل مع الظاهرة والحد من الزيادة غير المنضبطة في الأعداد، من خلال برامج التعقيم والتحصين الوقائي وفق المعايير المعتمدة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية تطبيق طرق التعقيم والوقاية كأحد الحلول المستدامة للسيطرة على أعداد الكلاب الحرة، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية موسعة للمواطنين حول أساليب التعامل الآمن معها، وسبل الوقاية من السعار، وعدم التعرض للمخاطر.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري، وكلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ، وإدارة البيئة بالمحافظة، لتنفيذ برامج مشتركة تشمل التعقيم، والتحصين، والمتابعة الميدانية، والتوعية المجتمعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان السلامة البيئية وجودة الحياة داخل المدن والقرى.