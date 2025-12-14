قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الشربينى: الدولة شهدت زخما عمرانيا واسعا خلال 2025
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات جولة الإعادة لانتخابات النواب.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، استعدادات جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا رفع درجة الجاهزية بجميع أجهزة المحافظة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، تنفيذًا للقواعد المنظمة التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية شهدت مشاركة مليونين و420 ألفًا و182 ناخبًا، من خلال 501 مركز انتخابي تضم 527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، بما يعكس وعي أبناء كفر الشيخ وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

وقال إن جولة الإعادة ستُجرى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجاري 2025، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر 2025، وفق الجدول الزمني المعلن.

وأكد محافظ كفر الشيخ استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، وضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ محتملة.

وأوضح أنه تم التأكيد على جاهزية مقار اللجان الانتخابية من حيث توافر المرافق والخدمات، ووسائل الإضاءة والتهوية والمياه، وتجهيز أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الهمم، مع دعم خطط الطوارئ بالمستشفيات وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية، بما يضمن سلامة المواطنين طوال فترة التصويت.

وشدد محافظ كفر الشيخ على الالتزام الكامل بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع تقديم الدعم اللوجستي فقط لإنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في جولة الإعادة والتعبير عن إرادتهم الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يليق بمكانة كفر الشيخ كإحدى المحافظات الرائدة في الوعي والمشاركة السياسية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

منى زكي ومحمد منير
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
جانب من المضبوطات
