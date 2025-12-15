خبير اقتصادي: السوق نايم ومريح والتاجر مش عايز يخفض الأسعار

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن السوق نايم إلى حد كبير ومريح، وظواهر هذا النوم وجود قطاعات كبيرة تتراجع فيها المبيعات.

وأضاف محمد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن قطاع الأغذية تراجعت فيه المبيعات بنسبة 35% وكذلك الأجهزة الكهربائية لديها مخزون كبير جدا، والناس دلوقتي كلها بتتفرج على بعض، لا المشتري بيشتري ولا التاجر بيخفض السعر.

وأشار إلى أننا في مرحلة اللاسلم واللاحرب، والتضخم بدأ في النزول وهناك مخزون كبير لدى التجار والصناع، والمواطن مفيش في جيبة فلوس زيادة ومتأثر بالتضخم.