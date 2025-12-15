في تصريحات قوية.. محمد القس: التمثيل في مصر كان حلما بالنسبة لي.. واشتغلت سباكا وميكانيكيا

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

التمثيل في مصر كان حلم بالنسبة لي

وقال محمد القس:" أنا من مواليد سوريا وسافرت للسعودية عندما كان عمري 7 سنوات وبداية مشواري الفني كانت المسرح المدرسي ".

وتابع محمد القس:" والدي كان إمام مسجد ورسام وكان لديه حس فني ولم يعترض على التمثيل ولكن بعد احتراف التمثيل والدي حذرني كثيرا ".

وأكمل محمد القس :" أبويا كان حريص على قيامنا بالصلاة وعدم ترك الصلاة في أي وقت ".

ولفت محمد القس :" أبويا زعل مني لما شافني في عمل فني لان الدور مكنش عجبه "، مضيفا:" مصر كانت بمثابة حلم لي والتمثيل فيها كان حلم كبير ".

وتابع محمد القس :" المخرج أحمد الجندي طلب مني المجيء لمصر والتمثيل في مسلسل للفنان ماجد الكدواني وساعتها جالي إشارة من ربنا عن الوقت ده وقتي بالمجيء لمصر" .

إشادة بأحمد السقا



ووجه الفنان محمد القس بعض الرسائل لعدد من الشخصيات ومنها المنتج السعودي "فهد الحيان " ، الذي وقف بجواري في بدايته الفنية وعمل عقد معي لمدة ثلاث سنوات وكان له فضل كبير عليا ،

وأضاف في حديثه ان الفنان احمد السقا له موقف عظيم جدا معي حيث انني تلقيت رسالة من النجم الكبير احمد السقا واتصال تليفوني ووجه دعم لي علي ما قدمته من مسلسلات موضوع عائلي ورغم القانون واشاد بما قدمته ، واتصلت به وكنت فخور به وبما قدمه لي من دعم ومساندة ورد عليا انت اخ لينا وفنان موهوب ولو احتجت اي شئ اتصل عليا وسأكون بجانبك وهو من اجدع الفانيين وأفضلهم ولا انسي هذا الموقف ،

كما تحدث عن الفنان محمد سعد ،، قائلاً أعشق أدواره ، وعندما قدم محمد سعد فيلم بوحة تأثرت جدا بهذه الشخصية وطريقة كلامه وافيهاته وشخصيته بالفيلم تأثرت جدا به وكنت سعيد وفي كل مكان أجد نفس اقلد بوحة ، وحاولت ان أقابله وان اتصل به علي رقمه وبالفعل تحدثت معه وقالي كلام أسعدني جدا ، وهو مبدع وقدم أدوار متنوعة .

كواليس موضوع عائلي



وقال محمد القس:" أول عمل لي في مصر هو مسلسل موضوع عائلي وهو وش الخير علينا ".

وتابع محمد القس:" الفنان ماجد الكدواني بيتعامل معانا إن مسلسل موضوع عائلي مش بطولته هو لكن هو بطولة كل الفنانين المشاركين فيه ".

وأكمل محمد القس :" الفنان ماجد الكدواني انيق إنسانيا وخدني في حضنه وسأل عن مشواري الفني وحسسني إني بمثل معاهم من سنوات .

أحب التقليد

وقال الفنان محمد القس انه شارك في العديد من الأعمال الدرامية في مصر وكان حلم حياتي ان اقدم أعمال مصرية ، وبالفعل تحققت امنيتي وكانت البداية من مسلسل " موضوع عائلي " واعقبه المشاركة في مسلسل " برغم القانون " قائلا وجهة نظر المخرج غلبتني ، والمخرج شادي عبد السلام كانت له رؤية رائعة وموفقة

كما اوضح انه قدم مع الفنانة والنجمة غادة عبد الرازق وكان عمل رائع وناجح وقدمت شخصية مختلفة وهي شخصية شريرة ، ومسلسل تلت التلاتة وكنت احاول ان اقدم رسالة والدور جديد عليا في شخصية الشرير ، واحب ان اقدم كافة الأدوار ولا أمانع في تقديم دور الشر وانا مبهور بعادل أدهم في شخصية الشرير وكان مبدع .

وعن التمثيل بالمصري والسعودي وبالسوري وبالسوداني اوضح ان اجمل ما في التمثيل انك تعيش حياة شخص آخر من خلال اللغة وغيرها والعديد من الصفات ، وانا لدي إتقان العديد من اللهجات ، وانا احب التقليد من صغري وأجيد تقليد اللمبي وأعشق فيلم بوحةً والنجم محمد سعد

واشار الي ان هناك ما يسمي رفاهية الاختيار بين النصوص ، واحيانا تضطر الي تقديم عمل ما من الممكن ان لا تكون راضي عنه بنسبة كبيرة ولكن لظروف ما ، وانا لم اصل الي هذه المرحلة من الرفاهية واتمني تقديم شخصية تاريخيّة عمرو ابن العاص او طارق ابن زياد

واتمني تقديم شخصية طارق ابن زياد ومعاركه البحرية الرائعة وان يكون فيلم عالمي

النسخة السعودي من واحد من الناس

وفاجأ محمد القس الإعلامي عمرو الليثي، بارتدائه زيا سعوديا وقام بتقديم النسخة السعودية من برنامج " واحد من الناس ".

وأظهر الفنان محمد القس إتقانا كبيرا للهجة السعودية ، وأدار حوارا مع الإعلامي عمرو الليثي.

