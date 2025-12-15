قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

اشتغلت ميكانيكي و سباك.. محمد القس: بحب التقليد ولا أمانع تقديم أدوار الشر

محمد القس
محمد القس
هاني حسين

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".
 

وقال الفنان محمد القس انه شارك في العديد من الأعمال الدرامية في مصر وكان حلم حياتي ان اقدم أعمال مصرية  ، وبالفعل تحققت امنيتي وكانت البداية من مسلسل " موضوع عائلي " واعقبه المشاركة في مسلسل " برغم القانون " قائلا  وجهة نظر المخرج غلبتني ، والمخرج شادي عبد السلام كانت له رؤية رائعة وموفقة

كما اوضح انه قدم مع الفنانة  والنجمة غادة عبد الرازق وكان عمل رائع وناجح وقدمت شخصية مختلفة وهي شخصية شريرة ، ومسلسل تلت التلاتة وكنت احاول ان اقدم رسالة والدور جديد عليا في شخصية الشرير ، واحب ان اقدم كافة الأدوار ولا أمانع في تقديم دور الشر وانا مبهور بعادل أدهم في شخصية الشرير وكان مبدع .

وعن التمثيل بالمصري والسعودي وبالسوري وبالسوداني  اوضح ان اجمل ما في التمثيل انك تعيش حياة شخص آخر من خلال اللغة وغيرها والعديد من الصفات ، وانا لدي إتقان العديد من اللهجات ، وانا احب التقليد من صغري وأجيد تقليد اللمبي وأعشق فيلم بوحةً والنجم محمد سعد

واشار الي ان هناك ما يسمي رفاهية الاختيار بين النصوص ، واحيانا تضطر الي تقديم عمل ما من الممكن ان لا تكون راضي عنه بنسبة كبيرة ولكن لظروف ما ، وانا لم اصل الي هذه المرحلة من الرفاهية واتمني تقديم شخصية تاريخيّة عمرو ابن العاص او طارق ابن زياد 
واتمني تقديم شخصية طارق ابن زياد ومعاركه البحرية الرائعة وان يكون فيلم عالمي

وعلي جانب آخر تناولت الحلقة الحديث عن التحديات التي واجهته في الحياة وانه عمل ميكانيكي وسباك ونقاش وكهربائي

كما تحدث عن عدم خوضه تجربة الزواج ومتي يقدم علي الزواج ومواصفات شريكة حياته ، وعلاقته بوالدته وأسرته ووالده

كما شهدت الحلقة  لحظات مؤثرة، حيث انهارت دموعه عند حديثه عن والده ، وايضاً تمنياته بشفاء والدته  
 

القس محمد القس اخبار التوك شو عمرو الليثي الفن

