ترامب يدعو نظيره الصيني للإفراج عن جيمي لاي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من نظيره الصيني شي جين بينج "النظر" في إطلاق سراح جيمي لاي، قطب الأعمال المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

أدين جيمي لاي في وقت سابق من هذا الأسبوع بموجب قانون الأمن القومي.

قال ترامب للصحفيين: "أشعر بحزن شديد. لقد تحدثت مع الرئيس شي بشأن هذا الأمر وطلبت منه النظر في إطلاق سراحه".

وبالمثل، دعت المملكة المتحدة إلى "الإفراج الفوري" عن الرجل البالغ من العمر 78 عامًا، حيث أدانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الحكم، واصفة إياه بأنه "اضطهاد ذو دوافع سياسية".

لاي، وهو مواطن بريطاني، محتجز في السجن منذ ديسمبر 2020، ومن المقرر النطق بالحكم عليه مطلع العام المقبل. ويواجه عقوبة السجن المؤبد كحد أقصى.