وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل

توقع وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، الانتهاء من مشروع تطوير الغزل والنسيج منتصف العام المقبل.

وقال شيمي، في كلمته بافتتاح مؤتمر السنوي السابع "تنافسية الاقتصاد المصري - العد التنازلي لأهداف 2030"، إن تكلفة المشروع، شاملة تطوير الماكينات، وصلت إلى 1.2 مليار يورو، معلقًا: "هذه التكلفة كبيرة جداً".

وأشار الوزير إلى افتتاح المرحلة الأولى من مصانع الغزل والنسيج في المحلة وكفر الدوار، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، وحلوان، والشرقية وشبين الكوم خلال ديسمبر 2024.

وأوضح أن المشروع يضم 7 مصانع، بعد دمج 33 مصنعا، مشيرا إلى أن الوزارة تستكمل الخطوات التي بدأت في المراحل السابقة.



وأكد دراسة كيفية الاستفادة المثلى من هذا المشروع بالتعاون مع كل المعنيين بالوزارة سواء وزارة الاستثمار أو الوزارات الأخرى.