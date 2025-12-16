قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"الزراعة" تعلن تأهيل 345 متدرباً في مجال مكافحة الآفات

تدريب
تدريب
شيماء مجدي

​كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح لجنة مبيدات الآفات الزراعية،  في تدريب وتأهيل 345 كادراً زراعياً في مختلف التخصصات المتعلقة بمكافحة الآفات وتداول المبيدات، خلال شهر نوفمبر الماضي.

 وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الاستخدام الآمن للمبيدات.

وأشارت الدكتورة هالة ابو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إلى جهود اللجنة، خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي يأتي من بينها تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل 250 مطبق مبيدات من خلال 9 دورات تدريبية مكثفة جرت فعالياتها في محافظات: القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، وقنا، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة قادرة على التعامل السليم مع الآفات الزراعية لضمان إنتاجية عالية ومحاصيل آمنة صحياً.


وأوضحت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن الجهود التدريبية امتدت لتشمل الجوانب الرقابية والتجارية، حيث تم تدريب 57 مديراً مسؤولاً عن محال الاتجار في المبيدات،.حيث نُفذ هذا التدريب بالتعاون مع كليتي الزراعة بجامعتي المنصورة ودمنهور، بالإضافة إلى معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، لضمان التزام منافذ البيع بالمعايير القانونية والفنية المعمول بها.

وقالت إن اللجنة نفذت أيضا، البرنامج التأهيلي الثاني المتخصص في "مكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي"، بمحافظة الإسكندرية، حيث استفاد  منها 38 متدرباً، حيث جاء هذا التدريب بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بهدف حماية المخزون الاستراتيجي من المحاصيل وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات التبخير والتخزين.

الزراعة الآفات مكافحة الآفات المبيدات

