مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، هبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع استمر 35 عاماً، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في مسار الانفتاح الجوي للعراق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل، في بيان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الرحلة جاءت تتويجاً لجهود متواصلة بإشراف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، شملت تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية، ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية.

اليونان الأولى

وأوضح البيان أن الرحلة شغلت على خط بغداد – أثينا – بغداد بواقع رحلتين أسبوعياً، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلاً تبعاً لمعدلات الطلب ونِسب الامتلاء، مشيراً إلى أن الرحلة نفذت من قبل شركة الطيران اليونانية، لتكون أول شركة طيران أوروبية تهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل عودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي، وتعكس مستوى الثقة المتزايد بقدرات مطار بغداد الدولي وكفاءة بنيته التحتية، مؤكداً أن المطارات العراقية باتت بيئة تشغيلية آمنة وقابلة للاندماج ضمن المنظومة الجوية الدولية، لاسيما وأن الشركة اليونانية تمتلك شبكة تشغيل تغطي 162 وجهة عالمية وأسطولاً جوياً حديثاً.

عمان علي الخط

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن الخطوط الجوية العمانية تعتزم تنفيذ رحلات إلى أوروبا انطلاقاً من مطار بغداد الدولي، بما يعزز الربط الجوي بين بغداد والعواصم الأوروبية، ويفتح آفاقاً أوسع لحركة المسافرين، وينعكس إيجاباً على قطاعات السياحة والأعمال والتبادل الاقتصادي.

ولفتت وزارة النقل إلى أن هذه التطورات تسهم في دعم ملف السلامة الجوية، وتعزز الجهود الرامية إلى رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني العراقي، خاصة مع التقدم الذي أحرزته الخطوط الجوية العراقية في متطلبات برنامج IOSA، حيث بلغت نسبة تصحيح الملاحظات 81%، في مؤشر على جدية الإصلاحات والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية.

