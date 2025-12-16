ترامب يقيم حفل استقبال بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي

يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل استقبال بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي اليوم الثلاثاء، وفق جدول أعمال البيت الأبيض.

شهادات تقدير للسفراء

و سيقيم ترامب حفلا لتقديم شهادات التقدير للسفراء الأجانب في المكتب البيضاوي، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبعد ذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، سيحضر الرئيس الأمريكي حفل استقبال بمناسبة حانوكا في القاعة الشرقية، وهي فعالية رسمية تقام سنويا في البيت الأبيض اعتبارا من عام 2001.

وفي وقت سابق وجه ترامب رسالة للأمريكيين اليهود الذين يستعدون للاحتفال بعيد حانوكا، وذلك في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية.

وفي معرض رده على سؤال صحفي طمأن ترامب اليهود الأمريكيين ودعاهم للاحتفال "بفخر واعتزاز بهويتهم".