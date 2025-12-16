قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الولايات المتحدة توقف صفقة تكنولوجية مع المملكة المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
البهى عمرو

كشفت القاهرة الأإخبارية أن الولايات المتحدة علقت على اتفاقية تكنولوجية أبرمتها مع بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والطاقة النووية المدنية، بحسب ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.

ونقلت الصحيفة عن السلطات البريطانية تأكيدها أن واشنطن علّقت الاتفاقية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تضغط على لندن للحصول على تنازلات في مجالات تجارية خارج نطاق الشراكة التكنولوجية.

الحواجز غير الجمركية


وأفادت "فايننشال تايمز" بأن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بإحباط متزايد إزاء عدم استعداد بريطانيا لمعالجة ما يُسمى بـ"الحواجز غير الجمركية"، والتي تشمل القواعد واللوائح التي تحكم استيراد المواد الغذائية والسلع الصناعية.

وتم الاتفاق على "اتفاقية الازدهار التكنولوجي" بين البلدين في سبتمبر الماضي خلال زيارة الرئيس ترامب إلى بريطانيا، بهدف تعميق العلاقات الثنائية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث استثمرت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بالفعل مليارات الدولارات في عملياتها داخل بريطانيا.

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

