الولايات المتحدة توقف صفقة تكنولوجية مع المملكة المتحدة

كشفت القاهرة الأإخبارية أن الولايات المتحدة علقت على اتفاقية تكنولوجية أبرمتها مع بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والطاقة النووية المدنية، بحسب ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.

ونقلت الصحيفة عن السلطات البريطانية تأكيدها أن واشنطن علّقت الاتفاقية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تضغط على لندن للحصول على تنازلات في مجالات تجارية خارج نطاق الشراكة التكنولوجية.

الحواجز غير الجمركية



وأفادت "فايننشال تايمز" بأن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بإحباط متزايد إزاء عدم استعداد بريطانيا لمعالجة ما يُسمى بـ"الحواجز غير الجمركية"، والتي تشمل القواعد واللوائح التي تحكم استيراد المواد الغذائية والسلع الصناعية.

وتم الاتفاق على "اتفاقية الازدهار التكنولوجي" بين البلدين في سبتمبر الماضي خلال زيارة الرئيس ترامب إلى بريطانيا، بهدف تعميق العلاقات الثنائية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث استثمرت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بالفعل مليارات الدولارات في عملياتها داخل بريطانيا.