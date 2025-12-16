قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تحرك القافلة الـ 95 للمساعدات تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر رفح

بدأت شاحنات القافلة رقم 95 للمساعدات الإنسانية بالتحرك من الجانب المصري لمعبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك في إطار جهود الإغاثة المتواصلة لأهالي القطاع.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، زياد قاسم، أن فرق الهلال الأحمر المصري تعمل في "ظروف جوية قاسية" لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى داخل القطاع.

وأوضح مراسلنا أن هذه القافلة، وهي الـ 95 ضمن سلسلة المساعدات المقدمة، "تضم آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والإيوائية والبترولية"، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

يُذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، والدقيق، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية، والأدوية العلاجية، ومستلزمات العناية الشخصية، وأطنان من الوقود.

ويعمل الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، إذ لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيا، وواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات، التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

