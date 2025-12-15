المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف التحقيق في جرائمها بقطاع غزة

رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أحد الطعون القانونية العديدة التي رفعتها إسرائيل ضد تحقيق المحكمة في سلوكها خلال الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم /الاثنين / ، أن هذا الحكم يعني استمرار التحقيق، وبقاء أوامر الاعتقال الصادرة العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت سارية المفعول.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتنفي ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة، حيث شنت حملة عسكرية زعمت أنها تهدف إلى القضاء على حماس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.

ويركز هذا الحكم على طعن قانوني إسرائيلي واحد فقط من بين عدة طعون قانونية ضد تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وأوامر الاعتقال الصادرة بحق مسؤوليها.

ولا يوجد جدول زمني محدد للمحكمة للبت في مختلف الطعون الأخرى على اختصاصها في هذه القضية.