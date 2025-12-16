شقيق ياسمين عبد العزيز: النجومية والأجر الأعلى أرقام معروفة في سوق التوزيع

ردّ وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تصريحات الفنان أحمد العوضي التي قال فيها: إنه أفضل ممثل في مصر والأعلى أجرًا.



وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه:«الاتنين الأعلى أجرًا وجماهيريًا في مصر والوطن العربي، ودي أرقام بيع بالدولار ومعروفة لدى جميع الموزعين ومنتجي الشرق الأوسط. والقائمة كبيرة، تضم كريم عبد العزيز، أحمد عز، السقا، منى زكي، مصطفى شعبان، كرارة، وغيرهم من النجوم».



وأضاف:«النجاح ده ناتج عن موهبة وسنين شقى وتعب، واختيار أعمال ناجحة، وحب كبير من جمهور عريض اتبنى على مدار سنوات طويلة».



كان الفنان أحمد العوضى قد عبر عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده وسط متابعيه وجمهوره ومحبيه .

وقال العوضى، في بث مباشر عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك :" أجمل حاجة إنى أقضى عيد ميلادى مع اخواتي اللى بيحبونى وكان بالنسبة لى أحلى عيد ميلاد».

وأوضح قائلاً: «إن شاء الله عيد ميلادى السنة الجاية أقضيه معاكم أنا والمدام»، وأضاف مازحًا: «والسنة اللى بعدها أبقى أنا والمدام والولاد فى عيد ميلادي برضو، أنا أحب الأحداث كلها تحصل فى عيد ميلادي».

وأعرب الفنان أحمد العوضى، عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا فى جوجل لعام 2025، ومن قبله مسلسل حق عرب لعام 2024، موضحًا أنه النجم الأعلى أجرًا فى مصر.