جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
رياضة

أحمد العوضي: عيد ميلادي الجاي مع المدام واللي بعدها مع المدام والولاد

احمد العوضي
احمد العوضي
يمنى عبد الظاهر

عبر الفنان أحمد العوضى عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده وسط متابعيه وجمهوره ومحبيه .

وقال العوضى، في بث مباشر عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك :" أجمل حاجة إنى أقضى عيد ميلادى مع أخواتى اللى بيحبونى وكان بالنسبة لى أحلى عيد ميلاد».

وأوضح  قائلاً: «إن شاء الله عيد ميلادى السنة الجاية أقضيه معاكم أنا والمدام»، وأضاف مازحًا: «والسنة اللى بعدها أبقى أنا والمدام والولاد فى عيد ميلادي برضو، أنا أحب الأحداث كلها تحصل فى عيد ميلادي».

وأعرب الفنان أحمد العوضى، عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا فى جوجل لعام 2025، ومن قبله مسلسل حق عرب لعام 2024، موضحًا أنه النجم الأعلى أجرًا فى مصر.

وقال أحمد العوضى، فى بث مباشر عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «أنا النجم الأعلى أجرًا فى مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتى ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دى أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد فى مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة فى حقي».

وتابع أحمد العوضى: «انجح وابقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد فى كل حاجة المشاهدات والإعلانات، وقبله كان مسلسل حق عرب، وإن شاء الله مسلسل على كلاى رمضان الجاى يبقى الأكثر مشاهدة وأبقى 3 سنين على التوالى الأكثر بحثا على جوجل ومحقق أعلى مشاهدات».

الفنان أحمد العوضى الاحتفال بعيد ميلاده مسلسله فهد البطل مسلسل حق عرب مسلسل على كلاى

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
استدعاء سيارات
موعد شهر رمضان2026
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
