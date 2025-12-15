أحمد العوضي: عيد ميلادي الجاي مع المدام واللي بعدها مع المدام والولاد

عبر الفنان أحمد العوضى عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده وسط متابعيه وجمهوره ومحبيه .

وقال العوضى، في بث مباشر عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك :" أجمل حاجة إنى أقضى عيد ميلادى مع أخواتى اللى بيحبونى وكان بالنسبة لى أحلى عيد ميلاد».

وأوضح قائلاً: «إن شاء الله عيد ميلادى السنة الجاية أقضيه معاكم أنا والمدام»، وأضاف مازحًا: «والسنة اللى بعدها أبقى أنا والمدام والولاد فى عيد ميلادي برضو، أنا أحب الأحداث كلها تحصل فى عيد ميلادي».

وأعرب الفنان أحمد العوضى، عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا فى جوجل لعام 2025، ومن قبله مسلسل حق عرب لعام 2024، موضحًا أنه النجم الأعلى أجرًا فى مصر.

وقال أحمد العوضى، فى بث مباشر عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «أنا النجم الأعلى أجرًا فى مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتى ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دى أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد فى مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة فى حقي».

وتابع أحمد العوضى: «انجح وابقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد فى كل حاجة المشاهدات والإعلانات، وقبله كان مسلسل حق عرب، وإن شاء الله مسلسل على كلاى رمضان الجاى يبقى الأكثر مشاهدة وأبقى 3 سنين على التوالى الأكثر بحثا على جوجل ومحقق أعلى مشاهدات».