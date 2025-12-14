أحمد العوضي يشارك متابعيه كواليس تصوير علي كلاي

شارك الفنان أحمد العوضى مجموعة من الصور له من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلق عليها قائلا: على كلاي.

يواصل مشاركة جمهوره كواليس تصوير مسلسله الجديد «على كلاي» المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى القادم 2026.

أحداث وأبطال مسلسل على كلاي

وتدور أحداث مسلسل على كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

ويضم فريق عمل مسلسل على كلاى نخبة من النجوم منهم أحمد العوضى، ودرة، وعصام السقا، ويارا السكرى، ومحمود البزاوى، وطارق الدسوقى، ومحمد ثروت، وإنتصار، وسينيتا خليفة، وضياء عبدالخالق، وريم سامى، والشحات مبروك، وسارة بركة، وبسام رجب، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج تامر مرسى “شركة سينرجى للإنتاج الفني”، وإخراج محمد عبدالسلام.