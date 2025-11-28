أحمد العوضي يروج لمسلسل علي كلاي مع درة

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل «علي كلاي»، رفقة الفنانة دُرّة، استعدادًا لعرض العمل خلال موسم رمضان 2026.



وعلق العوضي على الصورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلاً:«علي وميادة.. استنوا النجمة دُرّة في دور ميادة الديناري في علي كلاي».



وتجسد درة في المسلسل شخصية ميادة الديناري، وهي شخصية محورية تحمل ملامح جديدة ومختلفة تمامًا عمّا قدمته من قبل، بينما يقدم أحمد العوضي شخصية علي كلاي في واحد من أكثر الأدوار المنتظرة خلال الموسم الدرامي المقبل.

الصورة الأولى التي تجمع الثنائي عكست كيمياء فنية واضحة، وهو ما دفع الجمهور للتفاعل فورًا واعتبار العمل من أقوى مسلسلات الموسم المنتظر، خاصة مع المستوى الكبير الذي ظهر به العمل في التسريبات والكواليس الأولية.

"على كلاى" بطولة أحمد العوضي و درة.

و يشارك إنتصار، محمد ثروت، الشحات مبروك، رحمة محسن، عصام السقا، ريم سامي، طارق الدسوقى، و عمر رزيق، من إنتاج سينرجى تامر مرسى.

ومن المتوقع أن يشهد مفاجآت عديدة خلال شهر رمضان 2026.