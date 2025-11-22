قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
فن وثقافة

أحمد العوضي يدعم رحمة محسن بعد فوزها بجائزه ذا بيست

احمد العوضي
احمد العوضي
باسنتي ناجي

حرص الفنان أحمد العوضي على دعم الفنانة رحمة محسن والتعليق على حديثها عقب أزمتها الأخيرة وتداول شائعات حول تخليه عنها وإقصائها من مسلسله الجديد.

وكتب أحمد العوضي كومنت بإيموشن "سلام اليد" لدعمها.

بوست رحمة محسن

أثارت الفنانة رحمة محسن تفاعلًا كبيرًا على حسابها بعد نشرها رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن تجاربها الشخصية مع النجاح، والتحديات التي واجهتها بسبب تصرفات بعض الأشخاص من حولها.

وكتبت رحمة على صفحتها بموقع إنستجرام: “مشاعر كتير جوايا من كترها مش قادره أعبر .. لكن مهم أوي أتكلم عن شويه دروس مستفادة . إن الإنسان لازم يتقبل إن نجاحه ممكن يكون بياكل ف قلب ناس مريضه .. وإن في أشخاص ممكن ماتنامش الليل لو حسوا إنك ف خير وكرم من ربنا .. وإن في ناس ممكن تبقي معاك وماسكه فيك علشان إنت عندك المصلحه”.

وتابعت: “لكن لو المصلحة دي خلصت منك هما مش هايسيبوك تعيش .. لازم يبذلوا أقصي مجهود ممكن يبذله إنسان لتدمير إنسان تاني .. هنا بقي بيحصل إيه”.

وأضافت: “بتحاوطك أعمالك إللي بتتاجر فيها مع ربنا .. بتسندك مرة ماشاركتش فيها ف النميمة علي حد .. ومره ماظلمتش حد .. ومره أكرمت حد .. ومره سامحت حد .. ومره راضيت محتاج .. ومره جبرت بخاطر مكسور .. ومره ماقطعتش رزق حد .. ومره هونت وطبطبت علي حد .. ومره سندت صاحبك.. ومره راضيت أمك وأبوك .. ومره أكرمت أخوك .. كل حاجه حلوه مهما كانت بسيطه بتحاوطك لما يجتمع بني آدمين علي ظلمك وأذيتك”.

وأكملت: “يمكن إللي بحققه يكون ف نظر ناس كتير بسيط ومش مهم .. لكن بالنسبالي أنا كبير جدا، لإن أنا لوحدي إللي عارفه قد إيه المشوار كان صعب ومتعب وكله شقي، ف أنا بتمني إن أي حد قابل ناس مؤذية وشريرة ف حياته ياخد مني عبرة، علشان أخطر حاجه ممكن يتعرضلها أي بني آدم إنه يآمن ناس خاينين ويكرم إنسان لئيم”.

واختتمت: "ممتنة جدًا لله إنه دايما يطبطب علي قلبي مهما زادت الشده وكبرت المحنة، وأتمني يارب إن إللي جاي ف حياتي يكون أطيب وأحن من إللي فات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

احمد الغوضي رحمه محسن ذا بيست نجوم الفن مسابقة ذا بيست

