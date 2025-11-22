مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

في أجواء مليئة بالمحبة والمرح داخل كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" المقرر عرضه في شهر رمضان 2026، فاجأ أبطال العمل النجمة أيتن عامر باحتفال خاص بعيد ميلادها، حيث خطط فريق المسلسل للمفاجأة بسرية تامة، قبل أن يدخلوا عليها حاملين تورتة عيد الميلاد وسط أجواء من البهجة والضحك.

المفاجأة التي أعدها فريق عمل مسلسل أيتن عامر الجديد بمناسبة عيد ميلادها، أدخلها في حالة من التأثر الشديد، حيث لم تتمالك دموعها لحظة رؤيتها لمظاهر الاحتفال المفاجئ، وعبرت آيتن عن سعادتها وامتنانها لزملائها في الكواليس، مؤكدة أن هذه اللحظة لمست قلبها ومشاعرها، وقامت بإطفاء شمعة عيد ميلادها، ووجهت لهم الشكر بعد تأُثرها الشديد بهذه المفاجأة.

أيتن عامر تشارك بمسلسل كلهم بيحبوا مودي في رمضان 2026

وتشارك النجمة أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهم فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



أيتن عامر تنتظر عرض مسلسل مغلق للصيانة

تواصل النجمة أيتن عامر تألقها ونجاحاتها في البطولة المطلقة بخطوات فنية ثابتة من خلال مسلسل "مغلق للصيانة، والتى كشفت عن إعلانه الرسمي الذى جاء في أجواء من الإثارة والتشويق، وسط غموض كبير جذب انتباه الجمهور، حيث أن الإعلان كشف عن عمل درامي مختلف في فكرته وأجوائه، وهو ما زاد حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل الشخصية التى تقدمها

أبطال مسلسل مغلق للصيانة

مغلق للصيانة، مسلسل كويتي مصري حيث يضم مجموعة مميزة من النجوم الكويتية والمصرية، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة فهو مكون من ثماني حلقات، وهو من بطولة أيتن عامر، محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد، والمسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي.