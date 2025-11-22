روبي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة روبي صور، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام من أحدث حفلاتها، معبرة عن سعادتها وحبها الكبير للموسيقى.

وظهرت روبي في الحفلة مرتدية فستان باللون الأسود، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت روبي مكياج ناعم أبرز ملامحها، وتركت خصلات شعرها منسدلة مع وجود غرة.

أحدث أعمال روبي

أطلقت روبي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «حقك عليّا»، على طريقة السينجل.

الأغنية الجديدة من كلمات حازم إكس وألحان فلسطيني وحازم إكس، وتوزيع فلسطيني. وتستعد روبي خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة جديدة من الأغنيات المنفردة، إلى جانب استعدادها لإحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها.