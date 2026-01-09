قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن

العراق
العراق
البهى عمرو

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن العراق يحتفل اليوم بذكرى تأسيس الشرطة العراقية التي تعود إلى عام 1922، موضحة أن هذا اليوم يمثل مناسبة مميزة للعراقيين لتكريم تضحيات الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على الأمن والنظام.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح جديد"، مع الإعلاميتين شروق وجدي وشيرين غسان، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفعاليات في العاصمة بغداد ستشمل استعراضات لجميع قطاعات الشرطة، بما في ذلك من ينظمون حركة السير، بالإضافة إلى فرق الطوارئ والدفاع المدني، مؤكدة أن الاحتفالات تشمل تنظيم حفلات رسمية وتكريمًا لجهود العناصر الأمنية في مختلف المحافظات العراقية.

وأكدت المراسلة أن الشرطة العراقية حققت خلال العام الحالي إنجازات ملموسة، منها انخفاض كبير في معدلات الاختطاف والقبض على عدد من المطلوبين وفق القانون، بالإضافة إلى الإيقاع بالعديد من تجار المخدرات، ما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في بغداد وعدة مدن أخرى.

وأشار التميمي إلى أن الاحتفالات لا تقتصر على العروض والفعاليات، بل تتضمن لقاءات رسمية مع الجهات المعنية وعوائل الشهداء، لإبراز تضحياتهم وتكريمها، مؤكدًا أن هذه الذكرى تعكس جهود الشرطة في حماية المواطنين والحفاظ على القانون والنظام.

هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، شددت على أن يوم الشرطة يمثل رمزًا للفخر الوطني والتضحيات الكبيرة التي قدمتها الأجهزة الأمنية عبر تاريخ العراق الحديث.

العراق القاهرة الإخبارية الشرطة العراقية

