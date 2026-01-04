أستاذ هندسة البترول: ماحدث في العراق واستيلاء شركات البترول الأمريكية سوف يتكرر في فينزويلا

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، إن فنزويلا تُعد هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في سوق الطاقة العالمي، نظرًا لامتلاكها أكبر احتياطي نفطي مؤكد على مستوى العالم، مؤكدًا أن أي سيطرة أمريكية على هذا الملف سيكون لها تأثير واضح على أسعار النفط على المدى المتوسط.

النفط الفنزويلي والعقوبات الدولية



وأوضح الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن النفط الفنزويلي كان يخضع لعمليات تهريب واسعة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كاراكاس، مشيرًا إلى أن الصين كانت الدولة الوحيدة القادرة على استيراد النفط الفنزويلي في تلك الفترة دون أن تتمكن الولايات المتحدة من الاعتراض.

تأميم النفط يعيد سيناريو قناة السويس

وأشار الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، إلى أن تأميم فنزويلا لقطاع النفط وطرد الشركات الأمريكية أعاد إلى الأذهان ما حدث في عام 1956 عقب تأميم قناة السويس، لافتًا إلى أن الدول الكبرى غالبًا ما تتحرك بدعوى «حماية الحقوق» عندما تفقد سيطرتها على الموارد الاستراتيجية.

عقود إذعان في الدول النفطية

وتحدثالدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، عن طبيعة عقود شركات البترول الأجنبية في بعض الدول النفطية، مؤكدًا أن النسبة العادلة للشركات الأجنبية في حالات الاستخراج السهل لا يجب أن تتجاوز 25% إلى 30%، بينما قد ترتفع إلى 40% أو 45% فقط في حالات المخاطرة العالية، مثل الحفر في المياه العميقة.