تجهيز 100 عروسة.. و20 مشروعا | حصاد أبواب الخير في رمضان 2026

للعام التاسع علي التوالي يواصل برنامج "أبواب الخير " للإعلامي عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان وقدم البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وساهمنا خلال شهر رمضان فى علاج عدد كبير من المرضى وإقامة مشاريع صغيرة للمحتاجين فى شهر رمضان.

كما أجرينا 10 عمليات قلب مفتوح و100 عملية عيون، و50 عملية متنوعة ما بين علاج العيوب الخلقية فى الوجة والانف والشفة الارنبية وسقف الحلق، بالإضافة إلى جراحات العظام.

وقدرنا نساعد المحتاجين بعمل 20 مشروع صغير ما بين بقالة وعلافة وملابس وماكينات خياطة. وقدمنا ل 100 حالة اطراف صناعية وكراسي كهربائية وسماعات اذن.

وتم تجهيز 100 عروسة علشان نسعدهم فى ليلة العمر اللى بيستنوها. وكان لينا نصيب كبير فى عدد من الخدمات الطبية والانسانية والاجتماعية والصحية اللى بنحس بالفخر اننا قدرنا نحققها فى شهر الخير.

وعلي جانب آخر قدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما كراسي كهربائية وساهم في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ولعب دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم