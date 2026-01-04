الشعب الجمهوري: استخدام تقنيات التشخيص عن بعد يتيح للمواطن خدمة صحية مميزة

أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهورى، أهمية توقيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة أورنچ مصر، بهدف تعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد، ودعم تقديم خدمات صحية رقمية متكاملة وعالية الجودة داخل القرى والمناطق الحدودية والنائية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعد دليلا علي نجاح جهود الدولة في دعم وتطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال توفيق في تصريحات له اليوم، إن تلك الخطوة تمثل إنجازا كبيرا يواكب التطور التكنولوجى ويساعد في تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن المصرى وذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقوافل الطبية المتخصصة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف حسانين توفيق، أن تلك الخطوة من شأنها تعزيز الوصول العادل والمستدام إلى خدمات صحية رقمية متقدمة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، عبر توسيع وتطوير حلول التشخيص عن بُعد من خلال تدخلات صحية شاملة مؤتمتة رقميًا وقابلة للتوسع.

وتابع، أن تلك الخطوة أيضا تعزز من جهود الدولة في توظيف حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة الرعاية الصحية لاسيما وأنه تم نشر نحو 317 وحدة تشخيص عن بُعد منتشرة في كافة المحافظات حيث توفر المنظومة تحقيق ربط رقمي بين المستشفيات المركزية والجامعية والوحدات الصحية بالمناطق البعيدة والنائية.

وثمن توفيق توفير استشارات طبية للمواطنين في هذه المناطق في أكثر من 100 تخصص طبي، مشيرا إلى أن تقنيات التشخيص عن بُعد تمثل أحد أهم التطبيقات التي تسهم في تحسين دقة وجودة الخدمات الطبية وتقليل أعباء الانتقال والتكلفة على المواطنين.

ودعا توفيق إلي التوسع في تطبيق تلك المنظومة في باقي المناطق والقرى، للاستفادة من التطور التكنولوجى في قطاع الصحة.